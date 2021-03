53% dos brasileiros consideram mudar de emprego devido à pandemia

Um novo levantamento da empresa Kaspersky apontou que 53% dos profissionais brasileiros estão considerando mudar de emprego dentro dos próximos doze meses. O relatório, denominado “Protegendo o Futuro do Trabalho”, apurou ainda que a pandemia pode ter feito com que os trabalhadores buscassem novos interesses pessoais e descobrissem novos anseios, mudando a forma como encara o emprego.

De acordo com a pesquisa, os principais motivos para a mudança na carreira são a manutenção do equilíbrio entre as vidas pessoal e profissional (50%), o desejo de receber salários mais altos (49%), a busca por uma função mais significativa do que o cargo atual proporciona (31%) e a redução do tempo gastado no trabalho ou o estresse gerado por ele (31%).

Estudos anteriores indicaram outras diversas formas como a pandemia mudou o universo de trabalho. Um levantamento de Harvard publicado em setembro do ano passado, por exemplo, descobriu que, durante a atual crise, estamos trabalhando mais horas e participando mais reuniões do que antes da pandemia. Assim, é natural que tomemos certo tempo para repensar as escolhas profissionais e, se preciso for, remodelar a carreira.