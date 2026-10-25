Zanin prorroga horário de votação em todo o Brasil para 19h

O ministro Cristiano Zanin determinou a prorrogação do fim do horário de votação em todo o Brasil para as 19h. O prazo original acabaria às 17h.

A decisão foi tomada em um processo em que a campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) havia solicitado a extensão do horário nas cidades de Salvador, Feira de Santana e Lauro de Freitas, todas na Bahia, devido à redução da frota de ônibus.

Zanin reconheceu a “gravidade dos fatos narrados” e decidiu aplicar a medida para todo o país.

“Considerando a gravidade dos fatos narrados, que chegaram ao conhecimento do Supremo Tribunal Federal em 16:32:49, da data de hoje, e diante da urgência evidente na medida, determino prorrogação por duas horas, até as 19h, horário de Brasília, do encerramento do recebimento dos votos em todas as seções de todo o Brasil, cabendo ao TSE dar cumprimento”, determinou.

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Um pedido do mesmo teor tinha sido apresentado ao presidente do TSE, Nunes Marques, que solicitou informações ao TRE da Bahia antes de decidir.