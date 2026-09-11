Zanin pede a Fachin íntegra de conversas de Moraes e Vorcaro
Ministro quer acesso a todo conteúdo que embasou relatório da PF que será analisado na próxima semana pelo STF
O ministro Cristiano Zanin, do STF, solicitou ao presidente da Corte, Edson Fachin, a íntegra das conversas de Daniel Vorcaro com o ministro Alexandre de Moraes, além de diálogos com outros interlocutores.
Zanin afirmou que a medida é necessária para análise do relatório da PF que detalhou a relação entre Moraes e Vorcaro, marcada para a próxima terça-feira.
“Solicito a Vossa Excelência seja disponibilizado em HD específico, para otimizar a análise, a íntegra da mídia referenciada na Informação de Polícia Judiciária de Análise”, afirmou Zanin no documento.
O relatório trouxe, além das conversas com Moraes, diálogos que mencionaram o procurador-geral da República, Paulo Gonet, e o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues.