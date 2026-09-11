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Brasil

Zanin pede a Fachin íntegra de conversas de Moraes e Vorcaro

Ministro quer acesso a todo conteúdo que embasou relatório da PF que será analisado na próxima semana pelo STF

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 set 2026, 13h19 | Atualizado em 11 set 2026, 13h31
Homem branco de óculos, terno azul, gravata clara e toga preta, sentado em cadeira de couro marrom, com expressão séria, olhando para a direita. Há um microfone à sua frente e um notebook com logo azul na mesa. O fundo é escuro com uma faixa vertical iluminada
O ministro Cristiano Zanin, durante sessão do STF (Luiz Silveira/STF)
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Zanin pede a Fachin íntegra de conversas de Moraes e Vorcaro Priorizar nos meus resultados Google

O ministro Cristiano Zanin, do STF, solicitou ao presidente da Corte, Edson Fachin, a íntegra das conversas de Daniel Vorcaro com o ministro Alexandre de Moraes, além de diálogos com outros interlocutores.

Zanin afirmou que a medida é necessária para análise do relatório da PF que detalhou a relação entre Moraes e Vorcaro, marcada para a próxima terça-feira.

“Solicito a Vossa Excelência seja disponibilizado em HD específico, para otimizar a análise, a íntegra da mídia referenciada na Informação de Polícia Judiciária de Análise”, afirmou Zanin no documento.

O relatório trouxe, além das conversas com Moraes, diálogos que mencionaram o procurador-geral da República, Paulo Gonet, e o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues.

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TAGS:
Alexandre de Moraes
Cristiano Zanin Martins
Luiz Edson Fachin
PF - Polícia Federal
Radar
Supremo Tribunal Federal - STF
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