Youtuber Dedeco morre aos 33 anos e deixa mulher grávida

O youtuber André Luiz Berbett Pinheiro Lopes, conhecido como Dedeco, morreu nesta quarta-feira, 28, aos 33 anos. A notícia foi confirmada pela mulher, Fernanda Leite. O casal havia se casado em setembro, no Rio de Janeiro, e anunciado, no último dia 9 de outubro, que esperava o primeiro filho. A causa da morte não foi divulgada.

A coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente

“É com muita tristeza e o coração profundamente abalado que venho comunicar o falecimento do meu amado marido, André. Seu filho saberá o quanto você foi e o quanto você amou e sonhou com ele”, escreveu Fernanda.

Com mais de 1 milhão de inscritos no YouTube, Dedeco ganhou popularidade produzindo vídeos sobre jogos de futebol virtual, como PES, eFootball e EA Sports FC. Torcedor do Flamengo, chegou a ser contratado pelo clube em 2020 para criar conteúdos relacionados ao universo dos games. Também participou de transmissões da eBrasil, iniciativa de esportes eletrônicos da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que lamentou sua morte e destacou o profissionalismo e o bom humor do influenciador.

Continua após a publicidade