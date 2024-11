XP abre vagas em 30 cidades para formar assessores de investimentos

Uma das maiores instituições financeiras do Brasil, a XP abriu centenas de vagas em 30 cidades diferentes para o XP Future, iniciativa criada para capacitar profissionais com habilidades comerciais se tornarem assessores de investimentos. O programa foi criado em 2021 e já formou e empregou mais de 700 novos assessores em todo o Brasil. O processo seletivo desse ano vai ser o maior da história do programa.

Os candidatos serão avaliados e pré-selecionados na primeira etapa do programa, em uma avaliação por chamada telefônica. As etapas do processo seletivo envolvem dinâmicas em grupos e entrevistas com profissionais da XP. No dia 7 de dezembro vai acontecer a última etapa, que consiste na reunião de líderes da XP de forma simultânea em todas as cidades com as inscrições abertas.

Até quando vão estar abertas as inscrições do XP Future?

– As inscrições do XP Future estarão abertas até o dia 25 de novembro. Para se inscrever, basta o interessado ter 18 anos ou mais e se candidatar nesse link.

Qual a duração do XP Future?

– O programa CP Future tem duração de 12 meses, com aulas dedicadas ao desenvolvimento do conhecimento técnico sobre o mercado e produtos financeiros, com suporte das lideranças da XP, e aperfeiçoamento comercial. Em caso de aprovação, a contratação é CLT e é necessário que o candidato obtenha as certificações CPA-20 ou CEA.

Confira a seguir as cidades participantes:

– ABC Paulista (SP)

– Aracaju (SE)

– Bauru (SP)

– Belo Horizonte (MG)

– Brasília (DF)

– Cachoeiro de Itapemirim (ES)

– Campina Grande (PB)

– Campo Grande (MS)

– Cuiabá (MT)

– Curitiba (PR)

– Florianópolis (SC)

– Fortaleza (CE)

– Goiânia (GO)

– Governador Valadares (MG)

– Manaus (AM)

– Natal (RN)

– Palmas (TO)

– Porto Alegre (RS)

– Recife (PE)

– Ribeirão Preto (SP)

– Rio de Janeiro (RJ)

– Petropólis (RJ)

– Salvador (BA)

– Santos (SP)

– São José do Rio Preto (SP)

– São Luís (MA)

– Piracicaba (SP)

– São Paulo (SP)

– Vale do Paraíba (SP)

– Vitória (ES)