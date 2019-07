WhatsApp, Facebook e Instagram apresentam falhas nesta quarta-feira

As plataformas do Facebook, incluindo WhatsApp e Instagram, enfrentam instabilidade nesta quarta-feira, 3, não só no Brasil. Entre os principais problemas relatados pelos usuários estão o envio e recepção de fotos, vídeos, áudios e figurinhas.

Segundo o site Down Detector, que contabiliza reclamações de consumidores sobre a situação dos aplicativos, 17.242 pessoas no Brasil já haviam notificado a plataforma sobre problemas no funcionamento do WhatsApp até a última atualização, às 11h. A maioria das falhas estava concentrada na região Sudeste.

Denúncias de falhas do WhatsApp no Brasil cresceram à partir das 10h50 de 3 de julho, especialmente na região Sudeste – 03/07/2019 Denúncias de falhas do WhatsApp no Brasil cresceram à partir das 10h50 de 3 de julho, especialmente na região Sudeste – 03/07/2019