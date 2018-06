Foram 40 dias de viagem e 10 205 quilômetros rodados pelas estradas de um Brasil fascinante. A Expedição Vozes do Futebol encontrou pessoas, aromas, paisagens e expressões únicas.

Um Brasil tão diverso em suas particularidades quanto fervoroso em suas paixões. Nesse caminho, futebol e caminhão se entrelaçaram de maneira vigorosa e inabalável.

O Mercedes-Benz Atego 2430 cruzou 15 estados nas cinco regiões do país. De São José dos Pinhais, no Paraná, a Marabá, no Pará. Depois, o comboio rumou sentido leste até Fortaleza, no Ceará, de onde desceu até São Gonçalo, no Rio de Janeiro.

No caminho, metrópoles como Campinas, em São Paulo, e Goiânia, em Goiás. Mas também cidades menores, com menos de 25 000 habitantes, como Wanderlândia, no Tocantins, e São Domingos do Araguaia, no Pará.

Ouvir o que a estrada tem a dizer é especialidade da Mercedes-Benz. Os caminhoneiros que dividiram sua história sempre tinham algo especial a revelar sobre a vida ao volante, sua relação com a estrada, a convivência com a montadora e as máquinas que dirigem. Há mais de seis décadas, desde a produção do primeiro modelo nacional, um L-312, a Mercedes tornou-se a marca mais vendida e desejada do Brasil.

Um ciclo que se renova diariamente, nos grandes centros urbanos e nos rincões mais improváveis do país, conhecidos como ninguém pela Mercedes-Benz. Aos caminhoneiros, as verdadeiras estrelas desse projeto, o nosso enorme agradecimento pela parceria e um último recado: a viagem de vocês é a nossa viagem.