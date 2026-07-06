Vote no gol mais bonito da fase de 16 avos
Cinco gols, cinco candidatos e apenas um vencedor. Escolha o mais bonito da fase a primeira fase eliminatória e participe da votação do Bola na Copa
A fase de 16 avos da Copa do Mundo de 2026 ficou marcada por grandes jogos, surpresas e, principalmente, por gols que entraram para a galeria dos mais bonitos do torneio. Entre eles, os comentaristas do Bola na Copa, programa de VEJA voltado para a cobertura da Copa do Mundo, elegeram cinco concorrentes ao posto de lance mais plástico da fase. Participe e vote abaixo:
O Brasil aparece na disputa com Gabriel Martinelli. Contra o Japão, o atacante recebeu uma bola rápida de Bruno Guimarães e concluiu o gol com chute preciso no canto do goleiro japonês.
Pela França, Kylian Mbappé voltou a demonstrar por que é um dos principais nomes do futebol mundial. Diante da Suécia, o camisa 10 rabiscou dentro da área, deixou a marcação para trás e finalizou com chute forte no gol sueco.
Outro candidato é Ismaïla Sarr, de Senegal. Mesmo na derrota para a Bélgica, o atacante protagonizou um dos momentos mais marcantes da fase ao dominar a bola no peito após receber um lançamento e finalizar de primeira no gol de Courtois.
Portugal também emplacou um representante. Gonçalo Ramos decidiu a classificação contra a Croácia com um belo gol, resultado de uma jogada trabalhada que terminou em uma conclusão precisa.
Fechando a lista está Sidny Cabral, de Cabo Verde. Apesar da eliminação para a Argentina, o meia chamou atenção ao acertar um chute de longa distância no ângulo do gol de Martínez. O lance foi escolhido pelos comentaristas do Bola na Copa como o mais bonito da rodada de 16 avos.
Agora, a decisão fica por conta do público. Entre força, habilidade, criatividade e precisão, os cinco gols representam alguns dos melhores momentos da Copa até aqui.