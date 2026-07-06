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Brasil

Vote no gol mais bonito da fase de 16 avos

Cinco gols, cinco candidatos e apenas um vencedor. Escolha o mais bonito da fase a primeira fase eliminatória e participe da votação do Bola na Copa

Por Jhonatan Silva Santos 6 jul 2026, 11h30
Bola de futebol colorida, branca, vermelha, azul e verde, com logo Adidas, sobre um suporte azul com o logo FIFA 2026, em campo de grama verde
MIAMI GARDENS, FLORIDA - JULY 03: The adidas Trionda FIFA World Cup 2026 match ball is seen during the FIFA World Cup 2026 Round of 32 match between Argentina and Cabo Verde at Miami Stadium on July 03, 2026 in Miami Gardens, Florida. (Photo by Robert Cianflone/Getty Images)  (Robert Cianflone/Getty Images)
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Vote no gol mais bonito da fase de 16 avos Priorize VEJA no Google

A fase de 16 avos da Copa do Mundo de 2026 ficou marcada por grandes jogos, surpresas e, principalmente, por gols que entraram para a galeria dos mais bonitos do torneio. Entre eles, os comentaristas do Bola na Copa, programa de VEJA voltado para a cobertura da Copa do Mundo, elegeram cinco concorrentes ao posto de lance mais plástico da fase. Participe e vote abaixo:

 

O Brasil aparece na disputa com Gabriel Martinelli. Contra o Japão, o atacante recebeu uma bola rápida de Bruno Guimarães e concluiu o gol com chute preciso no canto do goleiro japonês. 

Jogador de futebol brasileiro com camisa amarela e shorts azuis, número 22, corre no campo verde com a boca aberta em comemoração, braços abertos. Torcida amarela e azul ao fundo
(Foto de Lars Baron/Getty Images) (Lars Baron/Getty Images)
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Pela França, Kylian Mbappé voltou a demonstrar por que é um dos principais nomes do futebol mundial. Diante da Suécia, o camisa 10 rabiscou dentro da área, deixou a marcação para trás e finalizou com chute forte no gol sueco. 

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Dois jogadores de futebol em campo. Um, de camisa amarela e número 18, chuta a bola com a perna direita estendida. O outro, de camisa azul e número 10, tenta interceptar a jogada. A bola está no chão, entre eles.
(Foto by Wu Zhizhao/VCG via Getty Images) (Wu Zhizhao/Getty Images)
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Outro candidato é Ismaïla Sarr, de Senegal. Mesmo na derrota para a Bélgica, o atacante protagonizou um dos momentos mais marcantes da fase ao dominar a bola no peito após receber um lançamento e finalizar de primeira no gol de Courtois.

Três jogadores de futebol em campo, um de camisa verde com o número 18 chuta a bola, outro de camisa branca e azul com o número 3 corre atrás, e um terceiro de camisa branca e rosa com o número 4 corre à direita. A torcida lota as arquibancadas ao fundo
(Foto by Fran Santiago/Getty Images) (Fran Santiago/Getty Images)
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Portugal também emplacou um representante. Gonçalo Ramos decidiu a classificação contra a Croácia com um belo gol, resultado de uma jogada trabalhada que terminou em uma conclusão precisa. 

Dois jogadores de futebol portugueses, um com a camisa 9 e outro com a 15, comemoram um gol em campo. O jogador da camisa 9 está mais próximo, com as mãos unidas e boca aberta, enquanto o da 15 corre ao fundo. A torcida lota as arquibancadas e um goleiro de rosa está caído no chão. Uma bandeira de escanteio desfocada aparece em primeiro plano
(Foto by Patrick Smith – FIFA/FIFA via Getty Images) (Patrick Smith/Getty Images)
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Fechando a lista está Sidny Cabral, de Cabo Verde. Apesar da eliminação para a Argentina, o meia chamou atenção ao acertar um chute de longa distância no ângulo do gol de Martínez. O lance foi escolhido pelos comentaristas do Bola na Copa como o mais bonito da rodada de 16 avos. 

Partida de futebol com jogadores em campo verde, um com camisa azul escura e número 13 chutando a bola no ar, e outros com camisas listradas azuis e brancas, enquanto a torcida lota as arquibancadas ao fundo
(Foto by Ezra Shaw – FIFA/FIFA via Getty Images) (Ezra Shaw/Getty Images)
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Agora, a decisão fica por conta do público. Entre força, habilidade, criatividade e precisão, os cinco gols representam alguns dos melhores momentos da Copa até aqui.

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TAGS:
Esporte
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