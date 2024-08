Vítimas de acidente aéreo em SP morreram por politraumatismo, diz IML

As 62 pessoas que estavam no avião da Voepass que caiu em Vinhedo, no interior de São Paulo, na última sexta-feira, 9, morreram por politraumatismo, segundo o Instituto Médico Legal (IML) de São Paulo.

“Temos a certeza científica de que todos morreram de politraumatismo”, afirmou nesta segunda em entrevista coletiva Vladimir Alves dos Reis, diretor do IML, após o instituto finalizar a análise dos corpos.

“A aeronave despencou de uma altura de 4.000 metros e, ao atingir o solo, o choque é muito grande, e todos eles sofreram o politraumatismo.” Alguns corpos foram carbonizados em função do incêndio que tomou a aeronave após ela cair.

Até a tarde desta segunda, 27 corpos haviam sido identificados e 12, liberados aos familiares, que são os primeiros a serem comunicados sobre o andamento dos trabalhos. Das 27, 23 vítimas foram identificadas pelas impressões digitais e quatro, por meio da análise da arcada dentária.

Na última sexta-feira, 9, o voo da linha aérea Voepass (antiga Passaredo) decolou de Cascavel (PR) com destino a Guarulhos, mas perdeu o controle por volta das 13h20 e caiu, causando a morte de todos os 58 passageiros e 4 tripulantes a bordo.

Área liberada

Na manhã de hoje, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) — órgão da Força Aérea Brasileira (FAB) que apura ocorrências no setor aéreo — concluiu a etapa inicial de inquérito e remoção de destroços da aeronave em Vinhedo. Segundo a assessoria do Cenipa, o local foi liberado para que a Voepass recolha os pertences das vítimas para entregá-los aos familiares.

A FAB informou, ainda, que colocou à disposição um avião de carga KC-390 Millennium para transporte das urnas funerárias das vítimas. A aeronave militar já pousou na Base Aérea de São Paulo, em Guarulhos, e aguarda direcionamento pelas autoridades.

Queda ocorreu a mais de 150 km/h

As causas da tragédia ainda são investigadas pelo Cenipa e pela Polícia Federal. Dados do sistema de ocorrências da FAB indicam que a queda aconteceu às 13h20, e o acidente é listado apenas como “perda de controle em voo”.

O episódio é o mais letal do tipo no Brasil desde 2007, quando um avião da TAM colidiu com um prédio no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, e deixou 199 pessoas mortas.

Segundo o monitor global de voo FlightRadar, o avião de passageiros da Voepass perdeu quase 4.000 metros de altitude em 93 segundos, o equivalente a uma velocidade de queda acima de 152 quilômetros por hora.

Autoridades informaram que o último contato entre a aeronave e a torre de controle foi registrado às 13h20 e que não houve comunicação de emergência pelos pilotos — às 13h22, o veículo já havia atingido o solo.

De origem francesa, o avião do modelo ATR-72-500 foi fabricado em 2010 e voou a serviço de companhias aéreas da Itália, Albânia e Indonésia até ser emprestado à Voepass, em 2022, pela empresa de leasing Nordic Aviation Capital (NAC), da Dinamarca. No Registro Aéreo Brasileiro (RAB), a aeronave consta como propriedade do fundo de investimentos britânico Wilmington Trust, um dos principais acionistas da NAC.