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Brasil

VÍDEO: Vereadora do PT é ferida em ataque de opositores a carreata pró-Lula em MG

Imagens mostram lançamento de pedras e outros objetos contra carro de som em Montes Claros

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 25 out 2026, 12h12 | Atualizado em 25 out 2026, 12h42
Pessoas em cima de um trio elétrico improvisado, com uma bandeira branca e um homem de camisa branca e vermelha com o punho erguido, celebrando à noite.
Momento em que a carreata com a vereadora é atacada - Montes Claros (MG)) (Redes sociais/Reprodução)
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A vereadora Iara Pimentel (PT), de Montes Claros, no norte de Minas Gerais, foi hospitalizada na noite deste sábado, 24, depois de ser atingida no rosto durante uma carreata em apoio ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A parlamentar recebeu atendimento médico na Santa Casa do município e teve alta após ser medicada e passar por exames.

O episódio ocorreu no encerramento da manifestação, na avenida Sanitária. Registros que circulam nas redes sociais mostram homens arremessando objetos contra o carro de som que transportava apoiadores do presidente. Além de pedras, teriam sido lançadas garrafas de vidro, tijolos e outros itens, segundo relato da própria vereadora em uma publicação nas redes sociais.

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Os responsáveis pelas agressões não haviam sido identificados até a última atualização das informações. No vídeo da agressão, os envolvidos vestiam roupas nas cores verde e amarelo e exibiam símbolos associados à campanha do senador Flávio Bolsonaro (PL).

Com sangramento na cabeça, Iara foi amparada por aliados e retirada do veículo. Ela foi encaminhada a uma unidade de saúde por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

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O perfil da vereadora Iara Pimentel em uma rede social compartilhou uma série de notas de repúdio ao ocorrido. “Repudiamos veementemente toda forma de violência política”, diz uma delas. “Divergências de opinião jamais justificam agressões”.

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Em comunicado, a Polícia Militar informou que a ocorrência começou após duas carreatas se encontrarem. Na sequência, houve relatos de agressões físicas e lançamento de objetos. Os policiais mobilizados no local atuaram para conter a confusão e reunir informações sobre o caso.

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