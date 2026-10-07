Vídeo: mulher se equilibra em parapeito em Copacabana para escapar de incêndio

Um incêndio atingiu um prédio de onze andares em Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro, na manhã desta quarta-feira, 7. Um vídeo registrou o momento em que, para escapar das chamas e da fumaça, uma mulher se equilibrou em um parapeito estreito e se segurou em um pedaço de cano. Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo foi contido por volta do meio-dia e uma mulher sofreu ferimentos leves.

Veja o vídeo:

O Corpo de Bombeiros do Rio foi acionado às 10h50 para socorrer a ocorrência no endereço, o número 228 da Rua Sá Ferreira, localizado próximo à estação de metrô General Osório. Segundo a corporação, por volta de meio-dia o fogo já havia sido controlado e a mulher foi levada ao Hospital Municipal Miguel Couto com ferimentos leves. Não ficou claro se a vítima socorrida no hospital é a mesma pessoa que se equilibrou no parapeito para fugir das chamas.

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Segundo o Centro de Operações do Rio de Janeiro, uma faixa de trânsito foi interditada na Rua Sá Ferreira. Ainda de acordo com a corporação, no início da tarde o tráfego estava intenso no trecho.