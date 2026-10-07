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Brasil

Vídeo: mulher se equilibra em parapeito em Copacabana para escapar de incêndio

Segundo Corpo de Bombeiros, chamas foram contidas por volta do meio-dia; uma mulher sofreu ferimentos leves

Por Gustavo Villela 7 out 2026, 16h04
Pessoa de camisa branca e calcinha, com cabelo escuro, pendurada na janela de um prédio branco, tentando se equilibrar em um aparelho de ar-condicionado. Fumaça escura sai da janela acima, indicando um incêndio. Fios elétricos e folhas de árvore em primeiro plano
Vítima usou um cano externo para se segurar (Redes Sociais/Reprodução)
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Um incêndio atingiu um prédio de onze andares em Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro, na manhã desta quarta-feira, 7. Um vídeo registrou o momento em que, para escapar das chamas e da fumaça, uma mulher se equilibrou em um parapeito estreito e se segurou em um pedaço de cano. Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo foi contido por volta do meio-dia e uma mulher sofreu ferimentos leves.

Veja o vídeo:

O Corpo de Bombeiros do Rio foi acionado às 10h50 para socorrer a ocorrência no endereço, o número 228 da Rua Sá Ferreira, localizado próximo à estação de metrô General Osório. Segundo a corporação, por volta de meio-dia o fogo já havia sido controlado e a mulher foi levada ao Hospital Municipal Miguel Couto com ferimentos leves. Não ficou claro se a vítima socorrida no hospital é a mesma pessoa que se equilibrou no parapeito para fugir das chamas.

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Segundo o Centro de Operações do Rio de Janeiro, uma faixa de trânsito foi interditada na Rua Sá Ferreira. Ainda de acordo com a corporação, no início da tarde o tráfego estava intenso no trecho.

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