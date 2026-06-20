Vídeo: acidente com 14 veículos deixa um morto e sete feridos na Grande BH

Um acidente envolvendo ao menos 14 veículos deixou uma pessoa morta e pelo menos sete feridos na manhã deste sábado, 20, na BR-262, em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte. A batida ocorreu por volta das 7h, na altura do km 357 da rodovia, e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Rodoviária Federal (PRF), do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da Polícia Civil de Minas Gerais.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima fatal morreu ainda no local do acidente e não havia sido identificada até a última atualização da ocorrência. Os feridos foram socorridos pelas equipes de resgate e encaminhados ao Hospital Regional de Betim. O estado de saúde deles não foi divulgado.

Entre os veículos envolvidos estão carros de passeio, caminhões e um ônibus. Imagens registradas por motoristas e divulgadas nas redes sociais mostram veículos danificados espalhados pela pista e equipes de resgate atuando no atendimento às vítimas.

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De acordo com os bombeiros, a forte neblina registrada no trecho no início da manhã pode ter contribuído para a sequência de colisões. Passageiros que estavam no ônibus relataram que a visibilidade era bastante reduzida no momento do acidente. Um deles afirmou à TV Globo que, apesar de usar cinto de segurança, sofreu ferimentos na cabeça e no braço devido ao impacto. “Todos nós ficamos muito assustados. O ônibus chegou a levantar”, disse.

Por causa da ocorrência, a BR-262 ficou totalmente interditada no sentido Belo Horizonte durante parte da manhã. A Polícia Rodoviária Federal orientou os motoristas a evitarem a região enquanto o atendimento às vítimas e a remoção dos veículos eram realizados. Posteriormente, o trânsito passou a fluir parcialmente por uma das faixas, mas sem previsão para a liberação completa da rodovia.

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Acidente na BR-262, próximo a Betim, região metropolitana de Belo Horizonte, com 14 veículos envolvidos, um morto e cinco feridos. pic.twitter.com/nve2YlqFht — Logística & Infraestrutura (@LogInfra) June 20, 2026

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A concessionária Way-262, responsável pela administração do trecho, também atuou no atendimento à ocorrência, prestando apoio às equipes de emergência e na organização do tráfego.

A Polícia Civil informou que peritos foram enviados ao local para realizar os procedimentos necessários e apurar as circunstâncias do acidente. As causas da colisisão ainda serão investigadas.

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As autoridades ainda trabalham na consolidação do número de vítimas. Ao longo da manhã, diferentes balanços foram divulgados pelos órgãos responsáveis, mas a atualização mais recente aponta uma pessoa morta e ao menos sete feridos.