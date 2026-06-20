Vídeo: acidente com 14 veículos deixa um morto e sete feridos na Grande BH
Forte neblina é apontada pelos bombeiros como uma das possíveis causas do engavetamento na BR-262, em Betim
Um acidente envolvendo ao menos 14 veículos deixou uma pessoa morta e pelo menos sete feridos na manhã deste sábado, 20, na BR-262, em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte. A batida ocorreu por volta das 7h, na altura do km 357 da rodovia, e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Rodoviária Federal (PRF), do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da Polícia Civil de Minas Gerais.
Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima fatal morreu ainda no local do acidente e não havia sido identificada até a última atualização da ocorrência. Os feridos foram socorridos pelas equipes de resgate e encaminhados ao Hospital Regional de Betim. O estado de saúde deles não foi divulgado.
Entre os veículos envolvidos estão carros de passeio, caminhões e um ônibus. Imagens registradas por motoristas e divulgadas nas redes sociais mostram veículos danificados espalhados pela pista e equipes de resgate atuando no atendimento às vítimas.
De acordo com os bombeiros, a forte neblina registrada no trecho no início da manhã pode ter contribuído para a sequência de colisões. Passageiros que estavam no ônibus relataram que a visibilidade era bastante reduzida no momento do acidente. Um deles afirmou à TV Globo que, apesar de usar cinto de segurança, sofreu ferimentos na cabeça e no braço devido ao impacto. “Todos nós ficamos muito assustados. O ônibus chegou a levantar”, disse.
Por causa da ocorrência, a BR-262 ficou totalmente interditada no sentido Belo Horizonte durante parte da manhã. A Polícia Rodoviária Federal orientou os motoristas a evitarem a região enquanto o atendimento às vítimas e a remoção dos veículos eram realizados. Posteriormente, o trânsito passou a fluir parcialmente por uma das faixas, mas sem previsão para a liberação completa da rodovia.
Acidente na BR-262, próximo a Betim, região metropolitana de Belo Horizonte, com 14 veículos envolvidos, um morto e cinco feridos. pic.twitter.com/nve2YlqFht
— Logística & Infraestrutura (@LogInfra) June 20, 2026
A concessionária Way-262, responsável pela administração do trecho, também atuou no atendimento à ocorrência, prestando apoio às equipes de emergência e na organização do tráfego.
A Polícia Civil informou que peritos foram enviados ao local para realizar os procedimentos necessários e apurar as circunstâncias do acidente. As causas da colisisão ainda serão investigadas.
As autoridades ainda trabalham na consolidação do número de vítimas. Ao longo da manhã, diferentes balanços foram divulgados pelos órgãos responsáveis, mas a atualização mais recente aponta uma pessoa morta e ao menos sete feridos.