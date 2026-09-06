Vídeo: A cidade brasileira que registrou neve neste domingo

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São José dos Ausentes, no Rio Grande do Sul, foi palco de um espetáculo natural neste domingo, com a queda de neve transformando suas paisagens em um cenário ainda mais especial. A cidade, na divisa com Santa Catarina, registrou temperaturas em declínio, prometendo uma madrugada gelada. Descubra os detalhes deste fenômeno raro.

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Neste domingo, 6, uma cidade do interior do Rio Grande do Sul registrou queda de temperatura brusca e, consequentemente, nevou na região. De acordo com publicação da Secretaria de Turismo de São José dos Ausentes, “a neve chegou para transformar nossas paisagens em um cenário ainda mais especial. Campos branquinhos, araucárias cobertas de gelo e aquele friozinho que faz a Serra ainda mais encantadora. Um daqueles dias que mostram por que São José dos Ausentes é um destino único em todas as estações”, diz a postagem.

Os flocos caíram entre 15h e 15h30 deste domingo. “A neve chegou e pintou de branco as paisagens de São José dos Ausentes. Entre campos, araucárias e montanhas, a natureza preparou um espetáculo daqueles que a gente não esquece”, seguiu a página de Turismo do município, que fica na divisa com Santa Catarina e a 246 km da capital Porto Alegre.

De acordo com o portal Climatempo, a temperatura por volta das 17h30 era de 5º graus. A previsão é que já na noite deste domingo os termômetros caiam para 1º grau na cidade. Na madrugada desta segunda-feira, 7, a previsão é de -2º.