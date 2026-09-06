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Brasil

Vídeo: A cidade brasileira que registrou neve neste domingo

Previsão é de que na madrugada desta segunda os termômetros marquem -2º

Por Heitor Mazzoco Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 set 2026, 17h41
Pessoa de costas, usando chapéu e casaco marrom cobertos de neve, óculos, em paisagem montanhosa com vegetação seca e céu nublado, sob nevasca
Queda na temperatura fez nevar no Rio Grande do Sul  (@turismoausentes/Reprodução)
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Neste domingo, 6, uma cidade do interior do Rio Grande do Sul registrou queda de temperatura brusca e, consequentemente, nevou na região. De acordo com publicação da Secretaria de Turismo de São José dos Ausentes, “a neve chegou para transformar nossas paisagens em um cenário ainda mais especial. Campos branquinhos, araucárias cobertas de gelo e aquele friozinho que faz a Serra ainda mais encantadora. Um daqueles dias que mostram por que São José dos Ausentes é um destino único em todas as estações”, diz a postagem. 

Os flocos caíram entre 15h e 15h30 deste domingo. “A neve chegou e pintou de branco as paisagens de São José dos Ausentes. Entre campos, araucárias e montanhas, a natureza preparou um espetáculo daqueles que a gente não esquece”, seguiu a página de Turismo do município, que fica na divisa com Santa Catarina e a 246 km da capital Porto Alegre. 

De acordo com o portal Climatempo, a temperatura por volta das 17h30 era de 5º graus. A previsão é que já na noite deste domingo os termômetros caiam para 1º grau na cidade. Na madrugada desta segunda-feira, 7, a previsão é de -2º.

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