Viatura da prefeitura é atacada com explosivo em Copacabana; veja vídeo

Um explosivo foi disparado contra uma viatura da Secretaria Municipal da Ordem Pública, na madrugada desta sexta-feira, 24, na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. O crime foi cometido após o início da segunda fase do programa Tolerância Zero, que intensificou a fiscalização do comercio ilegal nas orlas cariocas. Nenhum agente ficou ferido, mas o veículo sofreu danos.

O prefeito Eduardo Cavaliere (PSD) aventou a possibilidade de a ação criminosa ser um ato de retaliação dos vendedores ambulantes. “As tentativas de represália são claras e agora chegaram ao ponto de usar explosivos contra autoridades públicas em Copacabana. Alguém tem dúvida do tipo de organização que está por trás dessas ações?”, escreveu nas redes sociais.

Desde o início do mês de julho, o programa vem sendo alvo de críticas diárias de camelôs, frustrados com a intensificação das rondas dos fiscais. Até então, as queixas estavam sendo feitas pacificamente.

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A segunda fase da iniciativa, lançada na quinta-feira, prevê o fechamento de centros irregulares de armazenamento de mercadorias, com o objetivo de desarticular a estrutura que sustenta os camelôs.

Dois depósitos clandestinos foram fechados e 55 quilos de alimentos impróprios para o consumo tiveram de ser descartados. Os agentes municipais apreenderam ainda nove toneladas de equipamentos, incluindo barracas, carroças, cadeiras e mesas.