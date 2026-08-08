Vereadora do PL de Curitiba é denunciada por mandar opositora ‘voltar para o Ceará’

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O Ministério Público do Paraná denunciou a vereadora Tathiana Guzella por xenofobia. Ela teria direcionado falas discriminatórias à vereadora Vanda de Assis, questionando sua origem cearense. A denúncia pede indenizações por danos morais individual e coletivo, totalizando mais de R$ 97 mil. Guzella nega, alegando que sua fala foi interrompida.

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O Ministério Público do Paraná (MPPR) denunciou a vereadora de Curitiba Delegada Tathiana Guzella (PL) pela suposta prática de discriminação ou preconceito em razão da procedência nacional, popularmente conhecido como “xenofobia”. Conforme a denúncia da Promotoria, durante sessão do Poder Legislativo da última quarta-feira, 5, a parlamentar se dirigiu à outra vereadora com expressões relacionadas à sua origem no Estado do Ceará. A pena de xenofobia é de reclusão, de um a três anos, e multa. Em nota, a parlamentar negou o crime (leia abaixo).

“Vereadora, a senhora é de Campos Sales, no Ceará? Se a senhora gosta tanto de elogiar o PT, a atuação do PT, dos partidos correlatos ao PT, por que a senhora não volta para o Ceará? Por que a senhora veio para cá? A senhora nasceu lá, mas veio encher o saco aqui”, disse Tathiana Guzella para a também parlamentar Vanda de Assis (PT). Segundo nota do Ministério Público paranaense, “as manifestações teriam sido proferidas com a intenção de ofender e humilhar a vítima, além de menosprezar e discriminar, de forma mais ampla, pessoas de origem cearense, configurando, em tese, discriminação por procedência nacional”.

Na denúncia, o MP requereu, além da responsabilização criminal, a fixação de valor mínimo de indenização à vítima pelos danos causados, inclusive morais, no montante correspondente a 20 salários mínimos, atualmente equivalente a 32.420 reais.

“Também foi requerido o arbitramento de indenização por dano moral coletivo no valor correspondente a 40 salários mínimos, no momento equivalente a 64.840 mil reais, em razão de ofensa a valores fundamentais relacionados à igualdade, à dignidade da pessoa humana e ao combate à discriminação. O MP solicitou que, se deferido, o valor seja destinado ao Fundo Estadual de Políticas de Promoção da Igualdade Racial e utilizado para financiamento de políticas públicas voltadas à promoção da igualdade racial no Paraná”, conclui nota publicada pela Promotoria estadual.

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Após o caso, a vereadora Delegada Tathiana Guzella negou que tenha cometido ato de preconceito contra a colega parlamentar. Segundo publicação feita em suas redes sociais, a vereadora do PL afirmou que não conseguiu terminar sua fala por ter sido interrompida pela petista. De acordo com ela, dados da insegurança pública do Ceará seriam citados para fazer comparativo com a realidade do Paraná. Assista a íntegra do vídeo publicado pela vereadora:

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