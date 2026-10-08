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Vereadora de SP propõe batizar praça na Zona Norte com nome de Lito Sousa

Proposta de Amanda Vettorazzo homenageia especialista em aviação e criador do canal “Aviões e Músicas” perto do Campo de Marte

Por João Nogueira Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 out 2026, 20h22 | Atualizado em 8 out 2026, 21h00
Homem sorridente de camiseta preta e barba, sentado em poltrona de avião, ergue um copo de bebida clara. Na mesa ao lado, um copo de suco de laranja e o logo dourado de um cavalo alado
Medo de voar: criador do canal Aviões e Músicas, mecânico e piloto Lito Sousa ajudou milhares de pessoas a superar a fobia de avião (Reprodução/Instagram)
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Vereadora de SP propõe batizar praça na Zona Norte com nome de Lito Sousa Priorize VEJA no Google

A vereadora da cidade de São Paulo Amanda Vettorazzo (União Brasil) protocolou um projeto de lei na Câmara Municipal com o objetivo de oficializar um espaço público, atualmente sem denominação oficial, como a Praça Lito Souza.

A homenagem a Joselito Geraldo de Sousa, amplamente conhecido como Lito Sousa, seria uma forma de honrar a trajetória de quase quatro décadas dedicadas à aviação. Por meio da manutenção aeronáutica, como piloto de avião e, principalmente, na criação de conteúdos digitais no canal “Aviões e Músicas”, Lito eternizou um legado, impactando milhões de pessoas ao tratar de forma didática e descomplicada um assunto extremamente técnico.

Pela proposta de lei, o logradouro que homenagearia Lito fica estrategicamente na entrada do Parque de Material Aeronáutico, junto à avenida Santos Dumont, em Santana, na zona Norte da capital, nas adjacências do Aeroporto Campo de Marte.

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Como justificativa, o texto defende que não haveria lugar mais apropriado para homenageá-lo, além de detalhar a biografia e o impacto cultural significativo causado pelo especialista, que faleceu em 1º de outubro em decorrência da doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ), considerada uma enfermidade rara.

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