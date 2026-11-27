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A proposta de nomear uma rua em Uberlândia em homenagem a Karl Marx virou polêmica após vereador questionar a ausência da certidão de óbito do pensador, morto há 143 anos. Diante do impasse, o autor do projeto acionou o registro civil britânico para tentar reapresentar a medida.

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Morto há 143 anos, o filósofo e economista alemão Karl Marx virou assunto na Câmara Municipal de Uberlândia, em Minas Gerais. A proposta de batizar uma rua do bairro Élisson Prieto com o nome do pensador esbarrou na ausência de sua certidão de óbito. Durante a sessão do último dia 16, cujo vídeo repercutiu nas redes sociais nesta quinta-feira, 26, o vereador Antônio Carrijo (PP) utilizou a falta do documento como argumento para defender o veto do prefeito Paulo Sérgio Ferreira (PL) ao projeto de lei. “É um veto jurídico. Cadê a certidão de óbito aqui? Cadê certidões negativas? ”, questionou.

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Diante da contestação, o autor da proposta, o vereador Dr. Igino (PT), solicitou a certidão de óbito de Marx ao General Register Office (GRO), órgão responsável pelos registros civis da Inglaterra e do País de Gales. O parlamentar afirmou que pretende apresentar novamente o projeto.

O veto do prefeito, mantido pela Câmara por 16 votos a três, teve outra justificativa. Em documento publicado no Diário Oficial do município em 26 de outubro, Paulo Sérgio argumentou que o filósofo não possui vínculo histórico com Uberlândia e que a homenagem destoaria da identidade econômica da cidade, marcada pelo empreendedorismo e pela livre iniciativa.

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