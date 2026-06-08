Vereador pede retirada de outdoor com modelo de cueca em Balneário Camboriú

Assim que começou a veicular um outdoor há cerca de duas semanas em Balneário Camboriú (SC) promovendo o site Foto de Homem, o fotógrafo Eberson Theodoro recebeu uma intimação da prefeitura para retirar a peça publicitária em 24 horas. Na mensagem publicitária em painel de LED, aparece um homem com a frase “não estamos vendendo cueca”. Para Eberson, este é um caso de censura. O documento foi protocolado pelo vereador Alessandro Teco (Democracia Cristã).

Em uma das mensagens nas redes sociais, crítica à publicidade, se lia: “Quantas pessoas de bem que passam todos os dias no local e são atacadas por esse tipo de conteúdo, que a esquerda quer nos impor goela abaixo?”.

“Montei a arte do outdoor com uma foto do modelo e bailarino Marcos Vinícius, que eu fotografei no meu estúdio em Joinville. A ideia estava há anos na minha cabeça: um outdoor com um homem de cueca (feito as campanhas da CK, Mash..). A peça publicitária foi colocada em Balneário Camboriú e ficou no ar por duas semanas, até o vereador Alessandro Teco protocolar um pedido junto à Prefeitura local solicitando a retirada da mesma. Foi então que recebi a intimação da Prefeitura me dando 24h para retirar a imagem do outdoor, que estava programado pra ficar mais duas semanas na cidade. Acatei a intimação imediatamente, por receio de ter de pagar multa. Minha intenção não é promover pornografia, quero apenas divulgar meu trabalho como fotógrafo de nu masculino”, disse Eberson em conversa com a coluna GENTE. Procurada, a prefeitura ainda não se manifestou a respeito.

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