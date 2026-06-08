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Vereador pede retirada de outdoor com modelo de cueca em Balneário Camboriú

Anúncio na orla catarinense virou alvo de ação de Alessandro Teco (Democracia Cristã)

Por Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 jun 2026, 10h00 | Atualizado em 8 jun 2026, 11h51
À esquerda, um outdoor com um homem de cueca branca e os dizeres "NÃO ESTAMOS VENDENDO CUECA ACESSE FOTODEHOMEM.COM". À direita, um homem barbudo com uma câmera vintage no rosto, vestindo um moletom preto com a palavra "Paranoid" e listras coloridas
O fotógrafo Eberson Theodoro -  (Montagem/Reprodução)
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Assim que começou a veicular um outdoor há cerca de duas semanas em Balneário Camboriú (SC) promovendo o site Foto de Homem, o fotógrafo Eberson Theodoro recebeu uma intimação da prefeitura para retirar a peça publicitária em 24 horas. Na mensagem publicitária em painel de LED, aparece um homem com a frase “não estamos vendendo cueca”. Para Eberson, este é um caso de censura. O documento foi protocolado pelo vereador Alessandro Teco (Democracia Cristã).

Em uma das mensagens nas redes sociais, crítica à publicidade, se lia: “Quantas pessoas de bem que passam todos os dias no local e são atacadas por esse tipo de conteúdo, que a esquerda quer nos impor goela abaixo?”.

“Montei a arte do outdoor com uma foto do modelo e bailarino Marcos Vinícius, que eu fotografei no meu estúdio em Joinville. A ideia estava há anos na minha cabeça: um outdoor com um homem de cueca (feito as campanhas da CK, Mash..). A peça publicitária foi colocada em Balneário Camboriú e ficou no ar por duas semanas, até o vereador Alessandro Teco protocolar um pedido junto à Prefeitura local solicitando a retirada da mesma. Foi então que recebi a intimação da Prefeitura me dando 24h para retirar a imagem do outdoor, que estava programado pra ficar mais duas semanas na cidade. Acatei a intimação imediatamente, por receio de ter de pagar multa.  Minha intenção não é promover pornografia, quero apenas divulgar meu trabalho como fotógrafo de nu masculino”, disse Eberson em conversa com a coluna GENTE. Procurada, a prefeitura ainda não se manifestou a respeito.

(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)

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