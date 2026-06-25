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Vereador do PT é preso em operação que apura lavagem de dinheiro do PCC

Senival Moura é suspeito de envolvimento com esquema de fraudes envolvendo transporte coletivo de São Paulo

Por Anna Satie Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 25 jun 2026, 08h41 | Atualizado em 25 jun 2026, 10h34
O vereador Senival Moura (PT) durante a votação na Câmara Municipal de São Paulo (SP)
O vereador Senival Moura (PT) durante a votação na Câmara Municipal de São Paulo (SP) (Gutemberg Gonçalves/Futura Press/VEJA)
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O vereador de São Paulo Senival Moura (PT) é um dos presos em uma operação do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) e da Polícia Civil na manhã desta quinta-feira, 25.

A operação mira um esquema de lavagem de dinheiro para a facção Primeiro Comando da Capital (PCC) por meio de uma empresa de transporte coletivo urbano, a Transunião. O presidente da companhia, Lourival Monário, também foi detido.

Além das prisões, a Justiça também determinou o bloqueio de 194 milhões de reais ligadas aos investigados e à companhia, além do afastamento dos diretores da Transunião.

A empresa, que presta serviços para a Prefeitura ao operar ônibus na zona leste da capital, é suspeita de repassar valores para a facção criminosa. A investigação, de acordo com o Ministério Público de São Paulo, começou após o assassinato do então presidente da Transunião em 2020 e o subsequente salto no capital social da empresa, que foi de 100 mil reais para mais de 50 milhões, sem explicar de onde veio o dinheiro.

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A Transunião recebeu 300 milhões de reais da Prefeitura de São Paulo pela prestação de serviços no ano passado. Em nota, a gestão de Ricardo Nunes (MDB) disse que as linhas operadas pela Transunião seguem funcionando sem prejuízo à população e que aguarda a notificação oficial da Justiça para definir as providências necessárias.

A operação é semelhante à Fim da Linha em 2024, que mirou também lavagem de dinheiro ilícito do PCC por meio das empresas de ônibus Upbus e Transwolff. VEJA tenta contato com a defesa de Senival Moura para posicionamento.

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