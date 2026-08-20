Ventos fortes de até 100 km/h devem atingir RJ e SP nesta sexta

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu um alerta de ventos fortes a muito fortes, variando entre 60 e 100 km/h, para esta sexta feira, 21. A ventania deve atingir o Rio de Janeiro e parte do litoral norte de São Paulo. Diante da previsão, o Centro de Operações do Rio (COR) colocou a capital em Estágio 2 de risco, em uma escala que varia de 1 a 5. Podem ocorrer queda de árvores e até destelhamento de casas.

As condições extremas são consequência de uma frente fria que se aproxima da região. O COR destaca a previsão de ventos fortes, com rajadas de intensidade muito forte (acima de 76km/h) a partir da manhã. Confira as orientações do Centro de Operações:

Em casa:

– Feche as janelas, basculantes e portas de armários para evitar canalizações de ventos no interior de casa.

– Persianas, cortinas ou blecautes também devem estar fechados para evitar que estilhaços se espalhem, no caso de alguma janela quebrar;

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– Aparelhos elétricos e registro de gás devem estar fechados. Dessa forma, não há agravamento em caso de queda de árvore;

– Evite deixar objetos que possam cair em locais altos;

– Mantenha as árvores do jardim ou do quintal sempre podadas e bem cuidadas;

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– Fique atento: se houver falta de luz, cuidado com o uso de velas para evitar incêndios.

Na rua:

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– Não se abrigue debaixo de árvores ou de coberturas metálicas;

– Evite a prática de esportes ao ar livre, especialmente, no mar;

– Evite ficar próximo a precipícios, encostas ou lugares altos sem proteção;

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– Evite passar sob cabos elétricos, outdoors, andaimes, escadas;

– Não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;

– Não queime lixo, não ateie fogo em terrenos para remover vegetação, não acenda fogueiras ou jogue bitucas de cigarros em estradas ou terrenos com mata;

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– Fique atento: caso haja queda de árvore, é possível que a rede de energia tenha sido rompida. Nesta situação, há risco de acidentes causados por raios.

Confira a lista de municípios que podem ser atingidos nesta sexta:

Rio de Janeiro:

Angra dos Reis

Araruama

Armação dos Búzios

Arraial do Cabo

Barra Mansa

Belford Roxo

Bom Jardim

Cabo Frio

Cachoeiras de Macacu

Campos dos Goytacazes

Carapebus

Cardoso Moreira

Casimiro de Abreu

Conceição de Macabu

Duque de Caxias

Engenheiro Paulo de Frontin

Guapimirim

Iguaba Grande

Itaboraí

Itaguaí

Japeri

Macaé

Magé

Mangaratiba

Maricá

Mendes

Mesquita

Miguel Pereira

Nilópolis

Niterói

Nova Friburgo

Nova Iguaçu

Paracambi

Paraty

Petrópolis

Pinheiral

Piraí

Queimados

Quissamã

Rio Bonito

Rio Claro

Rio das Ostras

Rio de Janeiro

Santa Maria Madalena

São Francisco de Itabapoana

São Gonçalo

São João da Barra

São João de Meriti

São Pedro da Aldeia

Saquarema

Seropédica

Silva Jardim

Tanguá

Trajano de Moraes

Volta Redonda

São Paulo:

Bananal

Bertioga

Caraguatatuba

Cunha

Ilhabela

Lagoinha

Natividade da Serra

Paraibuna

Redenção da Serra

Salesópolis

São José do Barreiro

São Luiz do Paraitinga

São Sebastião

Ubatuba

No dia 29 de julho, ventos extremos causaram destruição e seis mortes nos mesmos estados.