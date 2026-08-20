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Brasil

Ventos fortes de até 100 km/h devem atingir RJ e SP nesta sexta

Confira orientações e a lista dos municípios que podem ser atingidos

Por Gustavo Villela 20 ago 2026, 18h53
Mapa do sudeste brasileiro com o litoral do estado do Rio de Janeiro e parte de São Paulo destacados em laranja, indicando uma área de interesse. Cidades como Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte são visíveis
Mapa da área sob perigo segundo o INMET (INMET/Reprodução)
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Ventos fortes de até 100 km/h devem atingir RJ e SP nesta sexta Priorizar nos meus resultados Google

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu um alerta de ventos fortes a muito fortes, variando entre 60 e 100 km/h, para esta sexta feira, 21. A ventania deve atingir o Rio de Janeiro e parte do litoral norte de São Paulo. Diante da previsão, o Centro de Operações do Rio (COR) colocou a capital em Estágio 2 de risco, em uma escala que varia de 1 a 5. Podem ocorrer queda de árvores e até destelhamento de casas.

As condições extremas são consequência de uma frente fria que se aproxima da região. O COR destaca a previsão de ventos fortes, com rajadas de intensidade muito forte (acima de 76km/h) a partir da manhã. Confira as orientações do Centro de Operações:

Em casa:

– Feche as janelas, basculantes e portas de armários para evitar canalizações de ventos no interior de casa.
– Persianas, cortinas ou blecautes também devem estar fechados para evitar que estilhaços se espalhem, no caso de alguma janela quebrar;

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– Aparelhos elétricos e registro de gás devem estar fechados. Dessa forma, não há agravamento em caso de queda de árvore;
– Evite deixar objetos que possam cair em locais altos;
– Mantenha as árvores do jardim ou do quintal sempre podadas e bem cuidadas;

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– Fique atento: se houver falta de luz, cuidado com o uso de velas para evitar incêndios.

Na rua:

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– Não se abrigue debaixo de árvores ou de coberturas metálicas;
– Evite a prática de esportes ao ar livre, especialmente, no mar;
– Evite ficar próximo a precipícios, encostas ou lugares altos sem proteção;

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– Evite passar sob cabos elétricos, outdoors, andaimes, escadas;
– Não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;
– Não queime lixo, não ateie fogo em terrenos para remover vegetação, não acenda fogueiras ou jogue bitucas de cigarros em estradas ou terrenos com mata;

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– Fique atento: caso haja queda de árvore, é possível que a rede de energia tenha sido rompida. Nesta situação, há risco de acidentes causados por raios.

Confira a lista de municípios que podem ser atingidos nesta sexta:

Rio de Janeiro:

  • Angra dos Reis
  • Araruama
  • Armação dos Búzios
  • Arraial do Cabo
  • Barra Mansa
  • Belford Roxo
  • Bom Jardim
  • Cabo Frio
  • Cachoeiras de Macacu
  • Campos dos Goytacazes
  • Carapebus
  • Cardoso Moreira
  • Casimiro de Abreu
  • Conceição de Macabu
  • Duque de Caxias
  • Engenheiro Paulo de Frontin
  • Guapimirim
  • Iguaba Grande
  • Itaboraí
  • Itaguaí
  • Japeri
  • Macaé
  • Magé
  • Mangaratiba
  • Maricá
  • Mendes
  • Mesquita
  • Miguel Pereira
  • Nilópolis
  • Niterói
  • Nova Friburgo
  • Nova Iguaçu
  • Paracambi
  • Paraty
  • Petrópolis
  • Pinheiral
  • Piraí
  • Queimados
  • Quissamã
  • Rio Bonito
  • Rio Claro
  • Rio das Ostras
  • Rio de Janeiro
  • Santa Maria Madalena
  • São Francisco de Itabapoana
  • São Gonçalo
  • São João da Barra
  • São João de Meriti
  • São Pedro da Aldeia
  • Saquarema
  • Seropédica
  • Silva Jardim
  • Tanguá
  • Trajano de Moraes
  • Volta Redonda

São Paulo:

  • Bananal
  • Bertioga
  • Caraguatatuba
  • Cunha
  • Ilhabela
  • Lagoinha
  • Natividade da Serra
  • Paraibuna
  • Redenção da Serra
  • Salesópolis
  • São José do Barreiro
  • São Luiz do Paraitinga
  • São Sebastião
  • Ubatuba

No dia 29 de julho, ventos extremos causaram destruição e seis mortes nos mesmos estados.

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Clima
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