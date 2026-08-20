Ventos fortes de até 100 km/h devem atingir RJ e SP nesta sexta
Confira orientações e a lista dos municípios que podem ser atingidos
O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu um alerta de ventos fortes a muito fortes, variando entre 60 e 100 km/h, para esta sexta feira, 21. A ventania deve atingir o Rio de Janeiro e parte do litoral norte de São Paulo. Diante da previsão, o Centro de Operações do Rio (COR) colocou a capital em Estágio 2 de risco, em uma escala que varia de 1 a 5. Podem ocorrer queda de árvores e até destelhamento de casas.
As condições extremas são consequência de uma frente fria que se aproxima da região. O COR destaca a previsão de ventos fortes, com rajadas de intensidade muito forte (acima de 76km/h) a partir da manhã. Confira as orientações do Centro de Operações:
Em casa:
– Feche as janelas, basculantes e portas de armários para evitar canalizações de ventos no interior de casa.
– Persianas, cortinas ou blecautes também devem estar fechados para evitar que estilhaços se espalhem, no caso de alguma janela quebrar;
– Aparelhos elétricos e registro de gás devem estar fechados. Dessa forma, não há agravamento em caso de queda de árvore;
– Evite deixar objetos que possam cair em locais altos;
– Mantenha as árvores do jardim ou do quintal sempre podadas e bem cuidadas;
– Fique atento: se houver falta de luz, cuidado com o uso de velas para evitar incêndios.
Na rua:
– Não se abrigue debaixo de árvores ou de coberturas metálicas;
– Evite a prática de esportes ao ar livre, especialmente, no mar;
– Evite ficar próximo a precipícios, encostas ou lugares altos sem proteção;
– Evite passar sob cabos elétricos, outdoors, andaimes, escadas;
– Não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;
– Não queime lixo, não ateie fogo em terrenos para remover vegetação, não acenda fogueiras ou jogue bitucas de cigarros em estradas ou terrenos com mata;
– Fique atento: caso haja queda de árvore, é possível que a rede de energia tenha sido rompida. Nesta situação, há risco de acidentes causados por raios.
Confira a lista de municípios que podem ser atingidos nesta sexta:
Rio de Janeiro:
- Angra dos Reis
- Araruama
- Armação dos Búzios
- Arraial do Cabo
- Barra Mansa
- Belford Roxo
- Bom Jardim
- Cabo Frio
- Cachoeiras de Macacu
- Campos dos Goytacazes
- Carapebus
- Cardoso Moreira
- Casimiro de Abreu
- Conceição de Macabu
- Duque de Caxias
- Engenheiro Paulo de Frontin
- Guapimirim
- Iguaba Grande
- Itaboraí
- Itaguaí
- Japeri
- Macaé
- Magé
- Mangaratiba
- Maricá
- Mendes
- Mesquita
- Miguel Pereira
- Nilópolis
- Niterói
- Nova Friburgo
- Nova Iguaçu
- Paracambi
- Paraty
- Petrópolis
- Pinheiral
- Piraí
- Queimados
- Quissamã
- Rio Bonito
- Rio Claro
- Rio das Ostras
- Rio de Janeiro
- Santa Maria Madalena
- São Francisco de Itabapoana
- São Gonçalo
- São João da Barra
- São João de Meriti
- São Pedro da Aldeia
- Saquarema
- Seropédica
- Silva Jardim
- Tanguá
- Trajano de Moraes
- Volta Redonda
São Paulo:
- Bananal
- Bertioga
- Caraguatatuba
- Cunha
- Ilhabela
- Lagoinha
- Natividade da Serra
- Paraibuna
- Redenção da Serra
- Salesópolis
- São José do Barreiro
- São Luiz do Paraitinga
- São Sebastião
- Ubatuba
No dia 29 de julho, ventos extremos causaram destruição e seis mortes nos mesmos estados.