Vendaval destrói parte da Cidade do Rock a um mês do Rock in Rio

O forte vendaval que atingiu o Rio de Janeiro na última quinta-feira, 29, causou estragos na Cidade do Rock. Localizada na Barra da Tijuca, o local é o palco do Rock in Rio, e diversas estruturas que haviam sido colocadas para o festival foram danificadas pelo fenômeno natural.

Não houve feridos, mas as avarias derrubaram parte da estrutura do Palco Favela, que receberá nomes como Xamã e Belo. O episódio ocorre a pouco mais de um mês do início do Rock in Rio, que começa no dia 4 de setembro.

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De acordo com a assessoria do Rock in Rio, as avarias foram pontuais e a montagem do festival será retomada a partir desta quinta-feira, 30. Leia a nota completa abaixo:

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Em razão das rajadas de vento registradas ontem (29) no Rio de Janeiro, algumas estruturas da montagem da Cidade do Rock sofreram avarias pontuais. Não houve feridos. As equipes atuaram imediatamente para isolar e limpar a área afetada. A montagem do festival será retomada, conforme o cronograma previsto, a partir desta quinta-feira (30).