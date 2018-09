Clássico boteco de esquina, em tranquilo setor residencial próximo ao Museu Oscar Niemeyer, o campeão desta categoria não tem muitos segredos escondidos na cozinha. Nem seria possível. Seu centro de preparos está aberto aos olhares dos clientes, isolado do salão apenas por uma bancada. Da diminuta área saem receitas que privilegiam insumos orgânicos e produtos frescos, sem lugar para ingredientes enlatados. Além de petiscos tradicionais, como a porção de rollmops (R$ 8,00), o menu, de acento italiano, lista bruschettas, omeletes, crepes, panquecas e hambúrgueres. No rol de sanduíches, o que leva filé-mignon, molho gorgonzola e cebolas carameladas aparece entre os itens mais pedidos (R$ 20,00). Ainda no capítulo salgado, as pizzas, montadas sobre uma fatia de pão sírio, fazem sucesso. A margherita chega à mesa com pesto de manjericão e base crocante por R$ 25,00. Uma oferta modesta de cervejas, como a Eisenbahn Pilsen (R$ 12,00, 600 mililitros) e o chope Swamp IPA (R$ 12,00, 300 mililitros), costuma acompanhar os comes. Não há carta de drinques. Para um final doce, vale pedir o brownie caseiro, escoltado por uma bola de sorvete de creme (R$ 15,00). O espaço interno ainda reserva um cantinho para uma discreta venda, mas o melhor negócio para os intervalos entre as mordidas e os goles é mesmo curtir o clima da agradável varanda. Rua José Saboia Cortes, 153, Centro Cívico, ☎ 3089-2025 (20 lugares). 17h/0h (dom. 16h/23h; fecha seg.). Aberto em 2008.

