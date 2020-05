Veja os exames de Jair Bolsonaro para Covid-19

O Supremo Tribunal Federal (STF) divulgou na tarde desta quarta-feira, 13, os exames de Covid-19 feitos pelo presidente Jair Bolsonaro. Os dois exames, feitos em um laboratório do Hospital das Forças Armadas com os pseudônimos de Airton Guedes e Rafael Augusto Alves da Costa Ferraz, apontam que o presidente não contraiu o novo coronavírus. Os documentos referentes ao paciente, como RG e CPF, no entanto, são mesmo de Jair Bolsonaro.

Veja aqui os exames de Bolsonaro.

O primeiro exame feito por Bolsonaro, do tipo PT-PCR, foi coletado no laboratório Sabin do Hospital das Forças Armadas, na capital, em 12 de março, um dia depois de o presidente ter voltado de viagem aos Estados Unidos, onde parte de sua comitiva foi infectada pelo vírus. O resultado de “não detectado” saiu menos de 24 horas depois, no dia 13. O segundo exame, do mesmo tipo, no mesmo laboratório, foi coletado no início da tarde de 17 de março e teve a conclusão no mesmo dia, também negativa para Covid-19.

A decisão de dar publicidade aos exames do presidente foi determinada pelo ministro do STF Ricardo Lewandowski, relator de uma reclamação ao Supremo feita pelo jornal O Estado de S. Paulo, que pedia acesso aos documentos, entregues pela AGU ao tribunal nesta terça-feira. “Determino a juntada aos autos eletrônicos de todos os laudos e documentos entregues pela União em meu Gabinete, aos quais se dará ampla publicidade. Intime-se a reclamante para que tome conhecimento do teor desta decisão e de todos os seus anexos”, decidiu Lewandowski.