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Brasil

Veja Essa: Kylie Jenner, Tostão e Paolla Oliveira

As frases que marcaram a semana

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 23 out 2026, 06h00
Modelo Kylie Jenner sorrindo, usando sutiã prateado brilhante com franjas e calça transparente, com grandes asas brancas de penas, em palco escuro com luzes azuis e público desfocado
Kylie Jenner (Kevin Mazur/Getty Images)
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“Como alguém poderia dizer não?”
KYLIE JENNER, ao desfilar com o Fantasy Bra — sutiã avaliado em 50 milhões de dólares, cravejado de diamantes —, em evento da marca Victoria’s Secret

“Pelé, o maior de todos, estava sempre bem-humorado. Demonstrava estar feliz por ser o Pelé. Parece óbvio, mas não é. As celebridades costumam ter comportamentos conflitantes, pela falta de acordo entre o indivíduo e o personagem.”
TOSTÃO, ex-parceiro do Rei no ataque da seleção brasileira em 1970, em sua coluna no jornal Folha de S.Paulo

“Vem alguém, lero-lero no ouvido, ‘ah, traz’. Começam a trazer, estão aí, um monte de jogadores. Ninguém nunca tinha ouvido falar, estão aí. É assim que se faz um grupo?”

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RENATO PORTALUPPI, treinador do Grêmio, depois da derrota por 4 a 2 para o Cruzeiro, em Porto Alegre. O time gaúcho luta para não cair para a série B do Brasileirão

Siga

“Nada sabota mais nossa vontade do que o medo.”
SIMON MAY, filósofo britânico

“Tocar Bach é como fazer ginástica artística nu.”

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VÍKINGUR ÓLAFSSON, um dos mais respeitados pianistas do mundo, que se apresentou em São Paulo com a Orquestra Filarmônica de Berlim

“Eu gosto tanto de vocês!”
JORGE BEN JOR, que foi às lágrimas diante de uma plateia de 50 000 durante o show realizado em São Paulo, no último dia 17

“Vou ficar cada vez mais abusado. (…) Mais do que nunca, a minha pulsão de vida se dá pela libido e pela coragem.”

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RONALDO FRAGA, estilista, que acaba de completar 60 anos

“Eu e a Dolly, nós somos eternas. Nada nesta vida poderia nos separar.”
MILEY CYRUS, em homenagem à madrinha Dolly Parton, que morreu em 25 de agosto

“Eu não sou nada, eu estou. Eu estou sempre, constantemente, sendo…”

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FLOR GIL, ao explicar por que rejeita rótulos para sua sexualidade

Mulher loira, com maquiagem forte e batom nude, posa com fantasia de carnaval verde esmeralda e dourada, com cocar de penas claras e pedrarias. Ela usa brincos, pulseiras e anéis combinando, com a mão direita na cabeça e a esquerda na coxa, em fundo verde escuro
Paolla Oliveira (@paollaoliveirareal/Instagram)

“Pensava na saudade que eu estava da avenida, o quanto me fazia bem isso. Mas não pensava em voltar.”

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PAOLLA OLIVEIRA, ao aceitar o posto de rainha da bateria da Imperatriz Leopoldinense para o Carnaval de 2027

Publicado em VEJA de 23 de outubro de 2026, edição nº 3018

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