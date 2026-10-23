Veja Essa: Kylie Jenner, Tostão e Paolla Oliveira
As frases que marcaram a semana
“Como alguém poderia dizer não?”
KYLIE JENNER, ao desfilar com o Fantasy Bra — sutiã avaliado em 50 milhões de dólares, cravejado de diamantes —, em evento da marca Victoria’s Secret
“Pelé, o maior de todos, estava sempre bem-humorado. Demonstrava estar feliz por ser o Pelé. Parece óbvio, mas não é. As celebridades costumam ter comportamentos conflitantes, pela falta de acordo entre o indivíduo e o personagem.”
TOSTÃO, ex-parceiro do Rei no ataque da seleção brasileira em 1970, em sua coluna no jornal Folha de S.Paulo
“Vem alguém, lero-lero no ouvido, ‘ah, traz’. Começam a trazer, estão aí, um monte de jogadores. Ninguém nunca tinha ouvido falar, estão aí. É assim que se faz um grupo?”
RENATO PORTALUPPI, treinador do Grêmio, depois da derrota por 4 a 2 para o Cruzeiro, em Porto Alegre. O time gaúcho luta para não cair para a série B do Brasileirão
“Nada sabota mais nossa vontade do que o medo.”
SIMON MAY, filósofo britânico
“Tocar Bach é como fazer ginástica artística nu.”
VÍKINGUR ÓLAFSSON, um dos mais respeitados pianistas do mundo, que se apresentou em São Paulo com a Orquestra Filarmônica de Berlim
“Eu gosto tanto de vocês!”
JORGE BEN JOR, que foi às lágrimas diante de uma plateia de 50 000 durante o show realizado em São Paulo, no último dia 17
“Vou ficar cada vez mais abusado. (…) Mais do que nunca, a minha pulsão de vida se dá pela libido e pela coragem.”
RONALDO FRAGA, estilista, que acaba de completar 60 anos
“Eu e a Dolly, nós somos eternas. Nada nesta vida poderia nos separar.”
MILEY CYRUS, em homenagem à madrinha Dolly Parton, que morreu em 25 de agosto
“Eu não sou nada, eu estou. Eu estou sempre, constantemente, sendo…”
FLOR GIL, ao explicar por que rejeita rótulos para sua sexualidade
“Pensava na saudade que eu estava da avenida, o quanto me fazia bem isso. Mas não pensava em voltar.”
PAOLLA OLIVEIRA, ao aceitar o posto de rainha da bateria da Imperatriz Leopoldinense para o Carnaval de 2027
Publicado em VEJA de 23 de outubro de 2026, edição nº 3018