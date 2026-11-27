Ler Resumo





As declarações mais marcantes da semana reúnem reflexões de líderes mundiais e estrelas da cultura: o recado de Zelensky a Trump, o alerta de Guterres na COP31, críticas à falta de representatividade no STF e desabafos de artistas como Mariah Carey e Flávia Alessandra. Confira a seleção completa.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

“Para nós, ele é um assassino.”

VOLODYMYR ZELENSKY, presidente da Ucrânia, depois de Donald Trump ter se referido ao russo Vladimir Putin, sem nenhuma ironia, como “amigo”

“Não houve consenso, mas não há ambiguidade na ciência.”

ANTÓNIO GUTERRES, secretário-geral da ONU, ao lamentar o fracasso no desfecho da COP31, realizada em Antália, na Turquia. O evento terminou sem acordo por impasse em relação ao modo de a humanidade reduzir ao máximo o uso de combustíveis fósseis

“Se o presidente Lula reconhece a importância de ter trabalhadores e trabalhadoras no poder, de onde ele extrai uma lógica para não reconhecer a importância de mulheres negras e de homens negros?”

Continua após a publicidade

VERA LÚCIA SANTANA ARAÚJO, advogada, ex-juíza do TSE, pedindo mais espaço nos ministérios e no Supremo Tribunal Federal (STF)

“Os flamenguistas estão felizes, mas muita gente está infeliz.”

LEONARDO JARDIM, treinador da equipe rubro-negra, campeã brasileira depois de empatar em 1 a 1 com o Palmeiras no Nubank Parque

“Não acreditem em tudo o que leem na internet. Não me façam ficar brava agora.”

Continua após a publicidade

MARIAH CAREY, ao rebater os rumores sobre sua saúde durante o show no Rio de Janeiro, no sábado 21

“Imagine dizer a alguém de 1875 que seria possível ganhar a vida como blogueiro. Temos a mesma dificuldade para prever as profissões do futuro.”

PETER HOWITT, vencedor do Prêmio Nobel de Economia em 2025

“Era muito importante que cada criança se sentisse segura e respeitada pelo que é. E, se eu não conseguisse fazer isso pelos meus alunos, eu os estaria decepcionando. Adotei essa mesma abordagem, espero, nos livros.”

Continua após a publicidade

RICK RIORDAN, autor da série infantojuvenil Percy Jackson

“Não me preocupa a queda da atenção, mas da curiosidade.”

DOMENICO STARNONE, escritor italiano, que acaba de lançar no Brasil o romance Mensagens

Continua após a publicidade

“Meu trabalho tá me matando.”

FLÁVIA ALESSANDRA, atriz, a Fábia da novela Quem Ama Cuida

“Felizmente superei a síndrome do impostor há alguns anos.”

Continua após a publicidade

MARION COTILLARD, atriz francesa, aplaudida por ter personificado Édith Piaf no cinema, ao ser escolhida para presidir o júri no Festival de Marrakech

“Nunca presumo que as pessoas saibam quem eu sou.”

ARIANA GRANDE, cantora, ao relatar que foi reconhecida durante uma discreta sessão de cuidados pessoais com a pele

Publicado em VEJA de 27 de novembro de 2026, edição nº 3023