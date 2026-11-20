Ler Resumo





Um apanhado das frases que repercutiram na semana, de Robert Pattinson a Anitta, passando por Joe Biden, Romário, Javier Milei, Stephen King e Xuxa. Mergulhe nas declarações de personalidades que agitaram os noticiários, revelando pensamentos, polêmicas e momentos de suas trajetórias.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

“Dizer que este papel é um sonho realizado é pouco.”

ROBERT PATTINSON, anunciado na segunda-feira 16 como o novo James Bond do cinema. Pattinson é mais conhecido pela série Crepúsculo. O próximo 007 será dirigido por Denis Villeneuve (leia nas Páginas Amarelas)

“Eu era velho? Sim. Era capaz de fazer o trabalho? Sim.”

JOE BIDEN, em seu livro de memórias recém-lançado, Promise Me, America, ao defender sua candidatura à Presidência em 2024, quando tinha 81 anos. Quem disputou — e perdeu — as eleições para Donald Trump foi Kamala Harris

“Já deu! Pega tuas coisas e mete o pé!”

Continua após a publicidade

ROMÁRIO, em suas redes sociais, depois da derrota do Brasil de Carlo Ancelotti para o Japão, por 3 a 2, em amistoso disputado em Singapura

“Para quem duvida que estou buscando a reeleição: sim, estou buscando a reeleição.”

JAVIER MILEI, presidente da Argentina

“Os alienígenas pousaram. Essa é a verdadeira razão da suspensão das decolagens. Eles não querem provocar pânico mundial. São cegos, mas ouvem pra c…”

Continua após a publicidade

STEPHEN KING, um dos mais celebrados escritores de mistério e suspense, ao comentar em suas redes sociais o apagão aéreo nos Estados Unidos, ocorrido na sexta-feira 13

“Um dos grandes prazeres na costa de Long Island, nos anos 1970, era nadar nu com uma namorada. Steven Spielberg estragou tudo.”

BRUCE SPRINGSTEEN, brincando com o próprio diretor, em um evento no MoMA de Nova York, ao lembrar do sucesso de Tubarão, de 1975

“Todo mês eu deposito uma mesada e ele tem que se virar com ela. Nós estabelecemos um orçamento e ele deve aprender a respeitá-lo.”

Continua após a publicidade

VERONICA POMARO, mãe do campeão mundial de Fórmula 1 Kimi Antonelli, de 20 anos

“Às vezes fazem um serviço melhor que o próprio sexo.”

Continua após a publicidade

GRAZI MASSAFERA, na defesa dos vibradores, em conversa do podcast conduzido pela apresentadora e atriz Giovanna Ewbank

“Espero que um dia meus filhos voltem a se entender.”

ROSALIE VAN BREEMEN, mãe de Anouchka e Alain-Fabien, de seu relacionamento com Alain Delon (1935-2024). Ela acaba de escrever um livro em torno da vida com o ator francês

“Novela é máquina, ou você se apaixona ou vai embora.”

Continua após a publicidade

ISABEL TEIXEIRA, a Pilar Brandão da novela Quem Ama Cuida

“Parem de me chamar de vó do ano, eu vou ser a vó do século.”

XUXA, apresentadora e cantora

“Fora do Brasil, eu tinha muitos picos fortes de depressão, ia para um buraco de escuridão, muito ruim.”

ANITTA, que venceu o Grammy Latino na categoria melhor álbum contemporâneo com Equilibrivm

Publicado em VEJA de 20 de novembro de 2026, edição nº 3022