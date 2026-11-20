Veja Essa: Robert Pattinson, Javier Milei e Anitta
As frases que marcaram a semana
“Dizer que este papel é um sonho realizado é pouco.”
ROBERT PATTINSON, anunciado na segunda-feira 16 como o novo James Bond do cinema. Pattinson é mais conhecido pela série Crepúsculo. O próximo 007 será dirigido por Denis Villeneuve (leia nas Páginas Amarelas)
“Eu era velho? Sim. Era capaz de fazer o trabalho? Sim.”
JOE BIDEN, em seu livro de memórias recém-lançado, Promise Me, America, ao defender sua candidatura à Presidência em 2024, quando tinha 81 anos. Quem disputou — e perdeu — as eleições para Donald Trump foi Kamala Harris
“Já deu! Pega tuas coisas e mete o pé!”
ROMÁRIO, em suas redes sociais, depois da derrota do Brasil de Carlo Ancelotti para o Japão, por 3 a 2, em amistoso disputado em Singapura
“Para quem duvida que estou buscando a reeleição: sim, estou buscando a reeleição.”
JAVIER MILEI, presidente da Argentina
“Os alienígenas pousaram. Essa é a verdadeira razão da suspensão das decolagens. Eles não querem provocar pânico mundial. São cegos, mas ouvem pra c…”
STEPHEN KING, um dos mais celebrados escritores de mistério e suspense, ao comentar em suas redes sociais o apagão aéreo nos Estados Unidos, ocorrido na sexta-feira 13
“Um dos grandes prazeres na costa de Long Island, nos anos 1970, era nadar nu com uma namorada. Steven Spielberg estragou tudo.”
BRUCE SPRINGSTEEN, brincando com o próprio diretor, em um evento no MoMA de Nova York, ao lembrar do sucesso de Tubarão, de 1975
“Todo mês eu deposito uma mesada e ele tem que se virar com ela. Nós estabelecemos um orçamento e ele deve aprender a respeitá-lo.”
VERONICA POMARO, mãe do campeão mundial de Fórmula 1 Kimi Antonelli, de 20 anos
“Às vezes fazem um serviço melhor que o próprio sexo.”
GRAZI MASSAFERA, na defesa dos vibradores, em conversa do podcast conduzido pela apresentadora e atriz Giovanna Ewbank
“Espero que um dia meus filhos voltem a se entender.”
ROSALIE VAN BREEMEN, mãe de Anouchka e Alain-Fabien, de seu relacionamento com Alain Delon (1935-2024). Ela acaba de escrever um livro em torno da vida com o ator francês
“Novela é máquina, ou você se apaixona ou vai embora.”
ISABEL TEIXEIRA, a Pilar Brandão da novela Quem Ama Cuida
“Parem de me chamar de vó do ano, eu vou ser a vó do século.”
XUXA, apresentadora e cantora
“Fora do Brasil, eu tinha muitos picos fortes de depressão, ia para um buraco de escuridão, muito ruim.”
ANITTA, que venceu o Grammy Latino na categoria melhor álbum contemporâneo com Equilibrivm
Publicado em VEJA de 20 de novembro de 2026, edição nº 3022