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Veja Essa: Papa Leão XIV, Neymar e Marcelo Adnet

As frases que marcaram a semana

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 nov 2026, 06h00 | Atualizado em 13 nov 2026, 08h31
Um cardeal de batina vermelha e solidéu branco cumprimenta um homem de terno preto e cabelo volumoso, apertando as mãos em uma pista de aeroporto. Ao fundo, um avião azul e branco e outras pessoas aguardam.
Papa Leão XIV e Javier Milei (Simone Risoluti/VATICAN MEDIA/AFP)
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“A economia deve estar a serviço das pessoas.”
PAPA LEÃO XIV, na Argentina, ao lado do presidente JAVIER MILEI. O pontífice faz périplo de doze dias pela América do Sul, que inclui também Uruguai e Peru, onde trabalhou por mais de vinte anos

“Medicina não é negócio.”
LUDHMILA HAJJAR, cardiologista e professora titular da USP, diante da sugestão de se organizar uma espécie de exame como o da OAB, mas para médicos

“Aceitei o convite porque acredito que podemos fazer um grande trabalho pelo Santos Futebol Clube.”

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NEYMAR DA SILVA SANTOS, o pai do atacante, ao tomar posse como CEO do clube da baixada

“Se tivesse um nome mais abrasileirado, não tinha como errar (risos). Tamo junto, irmão!”
NEYMAR, o filho, ao brincar com uma gafe cometida com o piloto brasileiro de Fórmula 1 Gabriel Bortoleto, a quem chamou de “Bertoloto”

“A luta sempre fez parte de mim. Eu sei o que é lutar, cair e levantar sempre.”

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TEDDY RINER, judoca francês da categoria peso pesado, dono de três medalhas olímpicas de ouro individuais (2012, 2016 e 2024) e duas por equipe (2021, 2024), ao anunciar sua candidatura à Presidência, na sucessão de Emmanuel Macron, em 2027. Riner, que diz não ser de esquerda, tampouco de direita, pôs seu nome à mesa como uma alternativa alheia à intensa polarização (leia mais na pág. 52)

“Sou pansexual.”
ALANIS MORISSETTE, cantora canadense

“Na época em que meu pai faleceu, nós já estávamos muito amigos. A partir do momento em que ele me aceitou como eu era, tudo o que tinha ficado para trás deixou de importar. Aconteceu tudo na hora certa.”

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NEY MATOGROSSO, em depoimento a um programa especial sobre sua vida que será exibido no domingo 15, na TV Globo

Gisele Bündchen deitada de lado, vestindo calça jeans escura e regata branca, com tênis brancos nos pés, olhando para frente com expressão séria
Gisele Bündchen (@gisele/Instagram)

“Hoje nasceu um grande homem. Que sorte a minha. Te amo muito.”

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GISELE BÜNDCHEN, ao celebrar o aniversário do marido, Joaquim Valente, instrutor de jiu-jítsu e sócio de academias, de 37 anos

“Stephen Miller é o arquiteto de uma das políticas mais bárbaras e desumanas deste governo.”
CHUCK SCHUMER, líder democrata no Senado, sobre a política anti-imigração do novo chefe de gabinete de Donald Trump

“Há gente que confunde o virtual com a realidade.”

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MARCELO ADNET, humorista, ao lançar um novo projeto do Porta dos Fundos, o Algoritmo, dedicado a temas em alta nos chamados trending topics

Publicado em VEJA de 13 de novembro de 2026, edição nº 3021

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