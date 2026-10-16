Veja Essa: Maria Fernanda Cândido, Barack Obama e Tom Zé

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Nomes como Maria Fernanda Cândido, Bruna Marquezine e Barack Obama compartilham suas visões sobre a vida, carreira, tecnologia e relacionamentos. Da felicidade em Paris à sabedoria do ex-presidente dos EUA, passando por reflexões sobre maternidade e carreira, confira as frases que marcaram a semana.

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“Morar no Brasil é melhor, mas aprendi a ser feliz na rotina.”

MARIA FERNANDA CANDIDO, atriz que, desde 2018, vive em Paris. Ela acaba de estrear em São Paulo a peça Quando Despertarmos de Entre os Mortos, de Henrik Ibsen (1828-1906)

“Sabemos que Jesus manda construir a paz. Mas muitas vezes alimentamos divisões com armamentos, com guerras e tantos confrontos entre nós.”

DOM MÁRIO ANTÔNIO DA SILVA, arcebispo de Aparecida

“O problema é que a tecnologia se move muito depressa, mas os governos e as sociedades se movem devagar.”

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BARACK OBAMA, ex-presidente dos Estados Unidos, atento ao crescimento da inteligência artificial

“Não vale tudo na política, e papéis das instituições estão confusos.”

RAQUEL LYRA, governadora do PSD reeleita no primeiro turno em Pernambuco

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“Quero ter filhos e mais títulos.”

GABRIEL MEDINA, surfista tricampeão do mundo. Em agosto, o atleta e a esposa, Isabella Arantes, perderam o bebê que esperavam

“Sempre me preocupei em agradar os outros, agora quero ser rebelde.”

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GIOVANNA EWBANK, atriz

“Sou essa miscigenação. Esse nordestino da roça que aprendeu dodecafonismo. Um dodecafonista sertanejo.”

TOM ZÉ, ao completar 90 anos

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“O maior gesto romântico que já fiz por alguém foi cuidar de mim mesma e curar as minhas próprias feridas.”

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BRUNA MARQUEZINE, atriz, no lançamento da segunda temporada da série Amor da Minha Vida, no Disney+

“Você pode ser um dos chefs mais talentosos do mundo, mas, se não consegue administrar um negócio, vira um idiota ocupado.”

GORDON RAMSAY, chef britânico, que acaba de estrear a segunda temporada de Na Ponta da Faca — Buscando Estrelas Michelin, no Apple TV

Publicado em VEJA de 16 de outubro de 2026, edição nº 3017