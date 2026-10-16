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Brasil

Veja Essa: Maria Fernanda Cândido, Barack Obama e Tom Zé

As frases que marcaram a semana

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 out 2026, 06h00
Mulher de cabelos escuros e longos, vestindo casaco branco sobre blusa de gola alta creme, segurando óculos escuros e uma bolsa bege, em frente a uma parede clara
Maria Fernanda Candido (Matteo Rossetti/Mondadori/Getty Images)
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“Morar no Brasil é melhor, mas aprendi a ser feliz na rotina.”
MARIA FERNANDA CANDIDO, atriz que, desde 2018, vive em Paris. Ela acaba de estrear em São Paulo a peça Quando Despertarmos de Entre os Mortos, de Henrik Ibsen (1828-1906)

“Sabemos que Jesus manda construir a paz. Mas muitas vezes alimentamos divisões com armamentos, com guerras e tantos confrontos entre nós.”
DOM MÁRIO ANTÔNIO DA SILVA,  arcebispo de Aparecida

“O problema é que a tecnologia se move muito depressa, mas os governos e as sociedades se movem devagar.”

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BARACK OBAMA, ex-presidente dos Estados Unidos, atento ao crescimento da inteligência artificial

“Não vale tudo na política, e papéis das instituições estão confusos.”
RAQUEL LYRA, governadora do PSD reeleita no primeiro turno em Pernambuco

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“Quero ter filhos e mais títulos.”
GABRIEL MEDINA, surfista tricampeão do mundo. Em agosto, o atleta e a esposa, Isabella Arantes, perderam o bebê que esperavam

“Sempre me preocupei em agradar os outros, agora quero ser rebelde.”

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GIOVANNA EWBANK, atriz

“Sou essa miscigenação. Esse nordestino da roça que aprendeu dodecafonismo. Um dodecafonista sertanejo.”
TOM ZÉ, ao completar 90 anos

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Mulher com cabelo preso, óculos de armação grossa e batom vermelho, vestindo blusa vermelha de gola alta com detalhe volumoso no ombro e saia mostarda, posando de lado com as mãos na cintura
Bruna Marquezine (@brunamarquezine/Instagram)

“O maior gesto romântico que já fiz por alguém foi cuidar de mim mesma e curar as minhas próprias feridas.”

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BRUNA MARQUEZINE, atriz, no lançamento da segunda temporada da série Amor da Minha Vida, no Disney+

“Você pode ser um dos chefs mais talentosos do mundo, mas, se não consegue administrar um negócio, vira um idiota ocupado.”
GORDON RAMSAY, chef britânico, que acaba de estrear a segunda temporada de Na Ponta da Faca — Buscando Estrelas Michelin, no Apple TV

Publicado em VEJA de 16 de outubro de 2026, edição nº 3017

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