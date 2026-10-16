Veja Essa: Maria Fernanda Cândido, Barack Obama e Tom Zé
As frases que marcaram a semana
“Morar no Brasil é melhor, mas aprendi a ser feliz na rotina.”
MARIA FERNANDA CANDIDO, atriz que, desde 2018, vive em Paris. Ela acaba de estrear em São Paulo a peça Quando Despertarmos de Entre os Mortos, de Henrik Ibsen (1828-1906)
“Sabemos que Jesus manda construir a paz. Mas muitas vezes alimentamos divisões com armamentos, com guerras e tantos confrontos entre nós.”
DOM MÁRIO ANTÔNIO DA SILVA, arcebispo de Aparecida
“O problema é que a tecnologia se move muito depressa, mas os governos e as sociedades se movem devagar.”
BARACK OBAMA, ex-presidente dos Estados Unidos, atento ao crescimento da inteligência artificial
“Não vale tudo na política, e papéis das instituições estão confusos.”
RAQUEL LYRA, governadora do PSD reeleita no primeiro turno em Pernambuco
“Quero ter filhos e mais títulos.”
GABRIEL MEDINA, surfista tricampeão do mundo. Em agosto, o atleta e a esposa, Isabella Arantes, perderam o bebê que esperavam
“Sempre me preocupei em agradar os outros, agora quero ser rebelde.”
GIOVANNA EWBANK, atriz
“Sou essa miscigenação. Esse nordestino da roça que aprendeu dodecafonismo. Um dodecafonista sertanejo.”
TOM ZÉ, ao completar 90 anos
“O maior gesto romântico que já fiz por alguém foi cuidar de mim mesma e curar as minhas próprias feridas.”
BRUNA MARQUEZINE, atriz, no lançamento da segunda temporada da série Amor da Minha Vida, no Disney+
“Você pode ser um dos chefs mais talentosos do mundo, mas, se não consegue administrar um negócio, vira um idiota ocupado.”
GORDON RAMSAY, chef britânico, que acaba de estrear a segunda temporada de Na Ponta da Faca — Buscando Estrelas Michelin, no Apple TV
Publicado em VEJA de 16 de outubro de 2026, edição nº 3017