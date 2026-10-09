Veja Essa: Sam Altman, Ai Weiwei e Olivia Rodrigo

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Personalidades como Sam Altman, Ai Weiwei, Kim Kardashian, Phil Collins e outros compartilham suas visões e desabafos sobre temas variados. De inteligência artificial e privacidade a dramas da realeza, polêmicas em universidades e relacionamentos conturbados, confira as declarações que agitaram as últimas semanas.

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👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

“O mundo deveria aceitar que algumas coisas ruins aconteçam pelos benefícios dessa tecnologia e pela autonomia que ela proporciona às pessoas.”

SAM ALTMAN, fundador da OpenAI, a empresa responsável pelo ChatGPT

“Não temos mais privacidade e, quando os indivíduos não têm privacidade, deixam de ser indivíduos e se tornam o produto perfeito.”

AI WEIWEI, artista chinês, a respeito do avanço dos recursos de inteligência artificial

“O comportamento de Meghan e Harry foi uma vergonha absoluta. Agora eles estão de volta ao Reino Unido, vivendo aqui sabe-se lá por quanto tempo. E, de alguma forma, não consigo evitar, começo quase a sentir um pouco de pena de Harry, porque essa é a história clássica do homem fraco e da mulher forte.”

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NIGEL FARAGE, parlamentar britânico, líder do partido de extrema direita Reform UK

“É difícil passar da paixão ao desapego em uma semana, sem aviso prévio, mas às vezes é assim mesmo.”

SHIVON ZILIS, executiva canadense, mãe de quatro dos treze filhos do empresário Elon Musk, ao anunciar a abrupta separação. Os dois mantinham relacionamento havia cinco anos. Ela é executiva da Neuralink, empresa de Musk voltada a implantes cerebrais

“Vergonha de Cornell e de toda instituição que protege estupradores e abusadores em vez das mulheres.”

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OLIVIA RODRIGO, cantora. Uma estudante da Universidade Cornell, prestigiada universidade americana, acusou sete integrantes de uma fraternidade de estupro coletivo em 2024; o caso, inicialmente arquivado, voltou a ser investigado em 2026 após pressão pública e novas evidências

“Eu me arrependo, até certo ponto, de meus casamentos terem acabado.”

PHIL COLLINS, cantor, baterista, compositor e vocalista da banda Genesis, ao lembrar das três uniões desfeitas

“Errei ao colocar alguém da dimensão de Pelé ou Maradona a aquecer para depois não o colocar em jogo.”

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JORGE JESUS, treinador da seleção de Portugal, em carta que teria combinado, com Cristiano Ronaldo, divulgar depois da partida contra a Noruega, na qual não pôs em campo o atacante. A frase foi divulgada por CR7 em uma longa mensagem explicando por que se irritou com o técnico. Jesus disse ter lido o comunicado do jogador, mas não quis comentar

“Ele era diferente, um herói da televisão que não usava armas. Pensava, observava e resolvia problemas.”

RICHARD DEAN ANDERSON, o ator que protagonizou o MacGyver no seriado de televisão que fez imenso sucesso entre 1985 e o início dos anos 1990

“Qualquer coisa bem-feita é arte.”

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DAMIEN HIRST, artista britânico, cuja obra mais conhecida é um tubarão suspenso dentro de um tanque de vidro, comprado por um investidor, em 2004, por extraordinários 9 milhões de dólares

“Eu queria me curar completamente e trabalhar em mim mesma. Não estava pronta para me abrir.”

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KIM KARDASHIAN, empresária, personagem onipresente das redes sociais, ao revelar que ficou cinco anos solteira entre o fim do casamento com o rapper Kanye West e o atual romance com o piloto de F1 Lewis Hamilton

Publicado em VEJA de 9 de outubro de 2026, edição nº 3016