Veja Essa: Bill Gates, Elon Musk e Vozinha

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De Bill Gates alertando sobre os perigos da inteligência artificial a Gisele Bündchen revelando o motivo de sua separação, passando por Elon Musk elogiando Xi Jinping e Taylor Swift sobre suas inspirações musicais. As declarações mais impactantes de celebridades e personalidades que agitaram o cenário global e digital.

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👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

“A coisa mais perigosa que enfrentamos agora são pessoas com más intenções usando a inteligência artificial. Alguém que queira fraudar um indivíduo, desligar a rede elétrica ou bagunçar contas bancárias agora está empoderado.”

BILL GATES, cofundador da Microsoft

“Bem, ele parece ser um grande líder; quero dizer, sob sua gestão, a China prosperou imensamente. Vi isso pessoalmente. Basta visitar a China para perceber a enorme evolução que eles alcançam de um ano para o outro.”

ELON MUSK, o bilionário da Tesla, X etc., ao elogiar o presidente da China, Xi Jinping

“Nos últimos anos, vocês têm enfrentado com determinação o doloroso flagelo do abuso de menores cometido por membros do clero ou no âmbito eclesial. Tomaram medidas corajosas para responder a essa situação, por meio da escuta, da busca pela verdade, da justiça, do perdão, da reparação e de um firme compromisso com uma cultura de prevenção e proteção contra tais crimes.”

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PAPA LEÃO XIV, em encontro com sete vítimas de importunação sexual em Lourdes, na França

“Preferia minha vida antes da fama.”

VOZINHA, goleiro de Cabo Verde na Copa do Mundo de 2026, que agora joga no Colo-Colo, do Chile

“Perdi 99% de tudo que ganhei com futebol.”

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ROBERTO CARLOS, ex-lateral esquerdo, pentacampeão mundial pela seleção brasileira

“Eu estava saindo com um grupo de amigas e uma delas nos contou que tinha sido contatada pela nova namorada de um ex-namorado, pedindo orientação sobre se ela havia tido as mesmas experiências com esse cara. Todo mundo no nosso grupo imediatamente começou a dizer algo como: ‘Ah, eu também passei por isso’.”

TAYLOR SWIFT, ao revelar a inspiração para uma de suas novas canções, Patient Zero

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“Não somos compatíveis.”

GISELE BÜNDCHEN, ao se separar do marido, o jogador de futebol americano, Tom Brady. A frase faz parte da biografia do astro — Brady: An American Story and the Price of Greatness —, recém-lançada

“Em vinte anos saberemos se estamos sozinhos no universo.”

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AMINA HELMI, astrônoma argentina, que acaba de ganhar um dos mais celebrados prêmios científicos por pesquisas em torno da formação da Via Láctea

“Temos uma boa química.”

ANGÉLICA, a respeito de seu casamento de 22 anos com Luciano Huck

“Caros amigos, é chegada a hora de me despedir da vida na estrada.”

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ROD STEWART, 81 anos, ao anunciar uma turnê para 2027, The Final Encore, sua última

“Ainda tenho dificuldade de me chamar de escritor.”

JOHN GREEN, que acaba de lançar Um Final de Cinema, sua primeira obra destinada a adultos, e não ao público juvenil

Publicado em VEJA de 2 de outubro de 2026, edição nº 3015