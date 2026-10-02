🗳️ Fique por dentro das eleições, pesquisas e análises com Veja Digital por apenas R$ 1,99/mês. Assine agora!
Brasil

Veja Essa: Bill Gates, Elon Musk e Vozinha

As frases que marcaram a semana

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 2 out 2026, 06h00
Bill Gates, homem branco de cabelos grisalhos e óculos, gesticula com as mãos abertas enquanto fala, vestindo terno azul-marinho, camisa branca e gravata listrada, em um fundo azul
Bill Gates (Michael Nagle/Bloomberg/Getty Images)
Continua após publicidade
Veja Essa: Bill Gates, Elon Musk e Vozinha Priorize VEJA no Google

“A coisa mais perigosa que enfrentamos agora são pessoas com más intenções usando a inteligência artificial. Alguém que queira fraudar um indivíduo, desligar a rede elétrica ou bagunçar contas bancárias agora está empoderado.”
BILL GATES, cofundador da Microsoft

“Bem, ele parece ser um grande líder; quero dizer, sob sua gestão, a China prosperou imensamente. Vi isso pessoalmente. Basta visitar a China para perceber a enorme evolução que eles alcançam de um ano para o outro.”
ELON MUSK, o bilionário da Tesla, X etc., ao elogiar o presidente da China, Xi Jinping

“Nos últimos anos, vocês têm enfrentado com determinação o doloroso flagelo do abuso de menores cometido por membros do clero ou no âmbito eclesial. Tomaram medidas corajosas para responder a essa situação, por meio da escuta, da busca pela verdade, da justiça, do perdão, da reparação e de um firme compromisso com uma cultura de prevenção e proteção contra tais crimes.”

Siga
Continua após a publicidade

PAPA LEÃO XIV, em encontro com sete vítimas de importunação sexual em Lourdes, na França

“Preferia minha vida antes da fama.”
VOZINHA, goleiro de Cabo Verde na Copa do Mundo de 2026, que agora joga no Colo-Colo, do Chile

“Perdi 99% de tudo que ganhei com futebol.”

Continua após a publicidade

ROBERTO CARLOS, ex-lateral esquerdo, pentacampeão mundial pela seleção brasileira

“Eu estava saindo com um grupo de amigas e uma delas nos contou que tinha sido contatada pela nova namorada de um ex-namorado, pedindo orientação sobre se ela havia tido as mesmas experiências com esse cara. Todo mundo no nosso grupo imediatamente começou a dizer algo como: ‘Ah, eu também passei por isso’.”
TAYLOR SWIFT, ao revelar a inspiração para uma de suas novas canções, Patient Zero

Gisele Bündchen, loira de cabelos ondulados, sorri levemente para a câmera, vestindo um casaco bege claro sobre um suéter marrom e calça cinza. Ela tem uma mão no bolso e usa um relógio de pulso com pulseira preta e um bracelete dourado. O fundo é uma parede de madeira com ripas verticais
Gisele Bündchen (Remy Steiner/Getty Images)
Continua após a publicidade

“Não somos compatíveis.”
GISELE BÜNDCHEN, ao se separar do marido, o jogador de futebol americano, Tom Brady. A frase faz parte da biografia do astro — Brady: An American Story and the Price of Greatness —, recém-lançada

“Em vinte anos saberemos se estamos sozinhos no universo.”

Continua após a publicidade

AMINA HELMI, astrônoma argentina, que acaba de ganhar um dos mais celebrados prêmios científicos por pesquisas em torno da formação da Via Láctea

“Temos uma boa química.”
ANGÉLICA, a respeito de seu casamento de 22 anos com Luciano Huck

“Caros amigos, é chegada a hora de me despedir da vida na estrada.”

Continua após a publicidade

ROD STEWART, 81 anos, ao anunciar uma turnê para 2027, The Final Encore, sua última

“Ainda tenho dificuldade de me chamar de escritor.”
JOHN GREEN, que acaba de lançar Um Final de Cinema, sua primeira obra destinada a adultos, e não ao público juvenil

Publicado em VEJA de 2 de outubro de 2026, edição nº 3015

Publicidade
TAGS:
Revista
VEJA
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA ESPECIAL ELEIÇÕES - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA ESPECIAL ELEIÇÕES

Assine a revista OFERTA ESPECIAL ELEIÇÕES - A partir de R$ 1,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Multidão de pessoas em protesto na rua, com prédios e árvores ao fundo. À esquerda, texto branco UM PAÍS SE FORTALECE COM INFORMAÇÃO em fundo preto. À direita, texto Jornalismo de qualidade para entender o Brasil, o mundo e tomar decisões mais conscientes. e a palavra veja em vermelho, junto a várias capas da revista Veja em perspectivaMultidão de pessoas de costas, com braços levantados, em uma rua urbana com prédios altos e árvores. À direita, várias capas da revista Veja com diferentes manchetes e imagens.
OFERTA ESPECIAL ELEIÇÕES

Eleições Digital

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês*
ECONOMIZE R$ 325 - 45% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
ou
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*A assinatura inclui acesso ao site de VEJA, conteúdos exclusivos para assinantes e navegação com menos anúncios. Benefícios sujeitos às condições e à disponibilidade da assinatura.
*Pagamento único trimestral de R$ 5,97, equivalente a R$ 1,99/mês durante os 3 primeiros meses.