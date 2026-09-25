Veja Essa: Warren Buffett, Anitta e Dakota Johnson

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Uma coletânea vibrante de frases e reflexões de personalidades que movem o mundo. De Warren Buffett a Anitta, passando por Rosa Monteiro e Daniel Alves, explore opiniões marcantes sobre tempo, carreira, relações e desafios da vida pública e privada. Um panorama inspirador e revelador de grandes nomes.

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“O tempo sempre vence. Ainda assim, ele tem sido generoso comigo.”

WARREN BUFFETT, investidor americano, 96 anos, presidente do conselho da gestora de fundos Berkshire Hathaway. Ele acaba de deixar o cargo para seu filho, Howard

“Quando você começa a ficar bem mais velha, como começa a acontecer comigo, existe uma sensação tão vertiginosa de que o tempo está acabando, que a vida começa a ficar ainda mais intensa. É bonito.”

ROSA MONTEIRO, escritora espanhola de 75 anos, que veio ao Brasil para lançar o livro A Carne

“Vocês são uns idiotas, é inacreditável.”

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ZARA LARSSON, cantora nascida na Suécia e radicada nos Estados Unidos, ao criticar as autoridades da Casa Branca por usar sua música Midnight Sun em um vídeo que exalta as prisões do ICE, o serviço de imigração dos Estados Unidos

“Ele tomou uma decisão política de ser uma quinta coluna do bolsonarismo no Brasil, de ser alguém que serve à direita para ajudar a derrotar o campo democrático no Brasil.”

ELMANO DE FREITAS, candidato à reeleição no Ceará, sobre Ciro Gomes, em sabatina realizada pela VEJA+ TV

“Esse ‘eu’ às vezes é criticado como muito narcisista, e certamente é, mas também denota humildade. Significa ‘bem, sou apenas eu’. Não sou Flaubert ou Truman Capote, contando a história do alto, sabendo a verdade sobre tudo.”

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EMMANUEL CARRÈRE, escritor francês, um dos grandes nomes da chamada autoficção, cujo trabalho mais recente é Colcoz

“Tem muito a ver com a energia vibrante desta cidade.”

GUSTAVO DUDAMEL, maestro venezuelano, ao assumir o comando da Orquestra Filarmônica de Nova York

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“Sou obcecada pela ideia de que as pessoas não saibam onde estou ou o que estou fazendo.”

DAKOTA JOHNSON, atriz, ao defender o distanciamento dos holofotes cruéis das redes sociais

“Ela está por dentro de tudo agora.”

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TRAVIS KELCE, ídolo do futebol americano, ao lembrar que nos primeiros dias de namoro sua atual esposa, Taylor Swift, nada sabia do esporte da bola oval

“Na prisão eu era mais feliz ganhando 113 euros do que ganhando milhões.”

DANIEL ALVES, ex-jogador de futebol, que ficou detido de janeiro de 2023 a março de 2024, em Barcelona, acusado de estupro. Em março de 2025, a sentença foi anulada por falta de provas

“Foram 67 pessoas no meu último show. E a gente tocou como se tivesse 67 000 (…) vergonha do quê? Cometi algum crime?”

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FIUK, cantor, depois de uma apresentação em Campinas (SP)

“Eu sempre sonhei em estar nesse lugar. Mas, pra mim, eu só posso estar nesse lugar se a comunidade estiver feliz com a minha presença aqui.”

ANITTA, coroada rainha da bateria da escola de samba Grande Rio

Publicado em VEJA de 25 de setembro de 2026, edição nº 3014