Veja Essa: Giorgia Meloni, Ronaldinho Gaúcho e Bad Bunny

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Confira uma seleção de frases contundentes e declarações que marcaram a semana, com personalidades como a premiê italiana Giorgia Meloni, o presidente da Fifa Gianni Infantino, o craque Ronaldinho Gaúcho, e o artista Bad Bunny, abordando temas que vão da política internacional à cultura e ao esporte.

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👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

“Pensei que as coisas seriam mais fáceis com Trump.”

GIORGIA MELONI, premiê da Itália, que nunca escondeu o incômodo com as críticas do presidente dos Estados Unidos ao papa Leão XIV e os ataques americanos ao Irã

“Se chegar a minha hora, chegou. Mas não vai ser com fraqueza e covardia. Vai ser lutando.”

MIGUEL DÍAZ-CANEL, presidente de Cuba, instado a comentar uma possível invasão americana, como a que houve na Venezuela de Nicolás Maduro

“Queremos fazer o futebol crescer em cada um dos nossos 211 países no mundo. Alguns, infelizmente, não precisam e não querem que outros cresçam, mas precisamos diminuir essa diferença entre os grandes países e todos os outros.”

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GIANNI INFANTINO, presidente da Fifa, dando a entender que a Copa do Mundo pode ser expandida para 64 seleções e não “apenas” as 48 de 2026

“Vocês vão me ver jogar? Não sei, só o treinador sabe. Estou em forma, sonho em marcar meu 300º gol. Se isso acontecer, melhor ainda, né?”

RONALDINHO GAÚCHO, 46 anos, apresentado pelo Ravenna, clube da série C italiana, do qual será também acionista. Trata-se, é claro, de uma evidente jogada de divulgação

“A ONU corre o risco de se tornar irrelevante.”

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MARÍA FERNANDA ESPINOSA, diplomata equatoriana, candidata a secretária-geral das Nações Unidas, em eleição que será definida até o fim do ano

“Não tenho como levar água para vocês. Não posso levar eletricidade. Mas posso levar alegria. E posso dar a vocês coragem para continuar lutando por este país.”

BAD BUNNY, durante um de seus shows em Porto Rico, em meio a uma severa crise hídrica

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“Nunca mais usem minha música.”

ARIANA GRANDE, revoltada com o uso de uma de suas canções, We Can’t Be Friends (Wait for Your Love), em um vídeo do governo americano

“Sou de uma época em que ser irreverente era excepcional. Hoje em dia todo mundo é assim.”

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LOBÃO, roqueiro, 68 anos

“Se você continuar me chamando de senhora, eu vou abrir a porta da rua, que é a serventia da casa.”

ANA MARIA BRAGA, em resposta a um participante do reality show Jogo de Panelas, quadro do programa Mais Você

“A juventude para mim foi uma roubada.”

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GLORIA PIRES, atriz, 63 anos

“Não sou cineasta, sou influenciador.”

RIDLEY SCOTT, 88 anos, ao lançar o filme Ponto sem Retorno, uma ficção pós-apocalíptica, como ele mesmo define

“Cabelo cortado, tô desencanado.”

ERLING HAALAND, o carrasco do Brasil na Copa, dando adeus à cabeleira e ao famoso coque

“Vini Jr. não é santo, mas o que fazem com ele é um absurdo.”

JOSÉ MOURINHO, treinador do Real Madrid

“No Brasil a gente não faz ciência, faz milagre.”

MARIANGELA HUNGRIA, engenheira-agrônoma, primeira brasileira a vencer o prestigiado prêmio World Food Prize, de inovação na agricultura

“Tem gente que não me perdoa até hoje.”

REGINA DUARTE, a respeito de sua temporada como secretária especial de Cultura do governo de Jair Bolsonaro, sempre avesso à cultura

Publicado em VEJA de 28 de agosto de 2026, edição nº 3010