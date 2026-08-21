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Veja Essa: Barack Obama, Donald Trump e Cármen Lúcia

As frases que marcaram a semana

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 21 ago 2026, 06h00 | Atualizado em 21 ago 2026, 09h32
Barack Obama
Barack Obama (Taylor Hill/Getty Images)
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“Grandes livros me ajudaram a entender quem sou e no que acredito.”
BARACK OBAMA, ao lançar um podcast de literatura em torno das obras que mais admira. Entre elas: Da Próxima Vez, o Fogo, de James Baldwin, e O Espião que Sabia Demais, de John le Carré

“Muito em breve vou declarar o Estreito de Ormuz como território americano.”
DONALD TRUMP, em nova bravata sobre a crise no Oriente Médio

“A liberdade de imprensa não está em questão no Brasil. Não existe democracia sem liberdade de imprensa. É garantido o sigilo da fonte, isso é o que está na Constituição.”

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CÁRMEN LÚCIA, ministra do STF

“Não tenho CPF, mas não consigo ser absolutamente estrangeiro.”
VALTER HUGO MÃE, escritor português, a respeito de sua relação com o Brasil

“Hoje não ia ser querida como foi a nossa (versão). É impossível, porque a gente abordava os temas atuais. E abordar os temas atuais hoje em dia é um pisar, tão chato, em ovos. Para os roteiristas, para a produção, seria realmente um exercício para conseguir agradar, porque hoje em dia você não gostar é bacana. Sabe? Tem essa cultura.”

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LUCIO MAURO FILHO, o Tuco da segunda versão do seriado de TV A Grande Família, lançada em 2001

“A música, por definição, é uma ponte — um gênero que trabalha com a sincronização de sons e acaba sincronizando almas.”
JORGE DREXLER, cantor e compositor uruguaio

Megan Fox
Megan Fox (@meganfox/Instagram)
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“Então não olhe, mana.”
MEGAN FOX, atriz, ao rebater uma seguidora de suas redes sociais que a criticou por posar com peças íntimas, dizendo que ninguém queria ver “uma mulher de 40 anos quase nua”

“Disseram que era perigoso.”

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KRISTEN STEWART, ao lembrar do aviso que lhe deram, sugerindo que não andasse no Rio de Janeiro, durante as gravações de Amanhecer: Parte 1, da saga Crepúsculo, em 2010

“Que musiquinha bacana, cheia de groove. Foi também a razão pela qual parei de fumar maconha.”
MATTHEW MCCONAUGHEY, ator, falando sobre That’s the Way Love Goes, de Janet Jackson

“Em algum momento alguém pensou na pessoa da Tifanny, em como isso impactaria a vida dela? Já são nove anos disputando Superliga. Ou só vamos reforçar que as pessoas trans devem ficar à margem da sociedade mesmo?”

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GABI GUIMARÃES, medalha de prata em 2020 e bronze em 2024 pela seleção olímpica de vôlei. Na semana passada, a Confederação Brasileira de Voleibol passou a exigir teste genético para as jogadoras competirem em seus torneios, o que na prática bane atletas trans das competições

“Eu fico acanhado, para usar uma expressão bem comum, bem popular, fico todo envergonhado.”
GILBERTO GIL, reagindo ao musical em torno de sua carreira e vida, Gil — Andar com Fé, que acaba de estrear em São Paulo (leia na seção Gente)

“Já está vindo para Madri?”
VINICIUS JR., em comentário numa postagem da namorada, a influencer Virginia, na qual ela aparece a caminho de um jatinho

Kaia Gerber
Kaia Gerber (@kaiagerber/Instagram)

“Isso realmente aconteceu. Nunca falei sobre isso, mas realmente aconteceu.”
KAIA GERBER, modelo, filha de Cindy Crawford, que diz ter sido submetida a uma sessão de exorcismo na infância, por estar “possuída”

“Vou começar pelo Neymar, porque, por mais que ele seja gracioso em campo, cara, ele precisa de ajuda. Vou mostrar a ele como simular, como fazer com sutileza, como não exagerar para parecer real.”
BRAD PITT, ao dizer por que não gosta de filmes pornográficos, que lhe parecem falsos em demasia. Ao explicar o desconforto, ele extrapolou, voou longe, e lembrou do camisa 10 do Santos, cai-cai a não mais poder

“Tenho TDAH e acabei de descobrir que também tenho um pouco de autismo, o que explica muita coisa.”
ROBBIE WILLIAMS, cantor

“Vocês foram babilônicos.”
ROSALÍA, cantora espanhola, depois de se apresentar no Rio de Janeiro, na semana passada

Publicado em VEJA de 21 de agosto de 2026, edição nº 3009

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