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Veja Essa: Andy Burnham, Elon Musk e Fernanda Gentil

As frases que marcaram a semana

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 jul 2026, 06h00 | Atualizado em 24 jul 2026, 16h26
Andy Burnham
Andy Burnham (Oli Scarff/AFP)
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“Não temos sido bons o suficiente e precisamos melhorar. E vamos melhorar. Faremos deste momento um ponto de virada para a Grã-Bretanha e haverá um novo modelo político.”
ANDY BURNHAM, novo primeiro-ministro do Reino Unido, empossado na segunda-feira 20

“Ele é um criminoso de guerra que foi acusado pelo Tribunal Penal Internacional.”
ZOHRAN MAMDANI, prefeito de Nova York, ameaçando mandar prender o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, caso ela apareça na Assembleia Geral da ONU, em setembro

“O sr. Mamdani deveria se concentrar em reparar o dano que suas políticas causaram a Nova York.”

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COMUNICADO DO GABINETE DE NETANYAHU

“Isso é uma loucura! O juiz e o promotor neste caso são os que merecem essa condenação.”
ELON MUSK, ao manifestar apoio ao joalheiro italiano Mario Roggero, de 72 anos, condenado a catorze anos e nove meses de prisão por matar dois assaltantes e ferir um terceiro durante a fuga após um roubo a sua joalheria, ocorrido em 2021

“Avançamos, mas não o suficiente contra outra pandemia.”

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NÍSIA TRINDADE, ex-ministra da Saúde e ex-presidente da Fiocruz

“Acho a morte meio incompreensível. Não entendo por que umas pessoas vivem tanto e outras, pouco.”
CAROLINA DIECKMMANN, atriz, de volta ao cinema com Pequenas Criaturas

“Quero continuar inventando moda.”

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FERNANDA GENTIL, que durante a Copa trabalhou para a CazéTV

“Eu não saí com ninguém nem estive com ninguém desde que me divorciei, há uma década.”
ANGELINA JOLIE, que foi casada com Brad Pitt

“Sempre há esperança até que ela acabe, mas, quando se chega a uma certa idade, essa esperança parece ser de 1% a 2%. Estamos radiantes porque sabemos por experiência própria que nem todo mundo consegue isso.”

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ANNE HATHAWAY, atriz de 43 anos, ao anunciar a gravidez do terceiro filho com o designer de joias Adam Shulman

Mulher de pele morena e cabelos molhados, vestindo biquíni preto, toma ducha na praia. Ao fundo, montanhas rochosas, prédios e céu azul
Rebeca Andrade (@rebecaandrade/Instagram)

“Dominguinho com praia.”

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REBECA ANDRADE, pronta para um novo ciclo olímpico, a caminho de Los Angeles, em 2028

Publicado em VEJA de 24 de julho de 2026, edição nº 3005

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