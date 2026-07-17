Veja Essa: Keith Richards, Donald Trump e Tostão

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De Keith Richards, que celebra a vitalidade dos Stones, à polêmica sugestão de Trump a Temer, passando pelo desabafo de Britney Spears e as reflexões sobre IA de Harari. Confira as declarações mais marcantes de grandes personalidades da música, política, esporte e tecnologia que agitaram a semana.

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👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

“Se é tudo uma questão de energia, temos de sobra.”

KEITH RICHARDS, 82 anos, veteraníssimo guitarrista dos Rolling Stones. A banda britânica acaba de lançar o álbum Foreign Tongues

“Quando é que vocês vão invadir a Venezuela?”

DONALD TRUMP, em conversa com o então presidente do Brasil, Michel Temer, em 2017. A revelação do diálogo foi feita por Temer na semana passada

“Receio que, no futuro, a história conte que havia um país do futebol que tinha um rei, Pelé, e um grande número de craques fenomenais que jogavam o futebol bonito, espetacular e eficiente.”

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TOSTÃO, tricampeão do mundo em 1970 e colunista da Folha de S.Paulo

“Só o nome não conta. Um dia eu cheguei no Neymar e disse: ‘Tu, finish’.”

JORGE JESUS, anunciado como treinador da seleção de Portugal, que comandou o brasileiro no Al-Hilal, da Arábia Saudita

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“É um alívio saber que os fãs sabem reconhecer a realidade.”

SHAKIRA, ao condenar as falsas imagens feitas dela, nas redes sociais, por meio de algoritmos

“A Lei Áurea foi a primeira grande fake news do Brasil.”

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HELIO SANTOS, historiador, que acaba de lançar o livro 14 de Maio: Lições de Resistência ao Racismo

“Não tenho nenhum medo nem receio de fazer vilão e de as pessoas confundirem a minha imagem na tela com o que eu sou como pessoa. Eu tenho a tranquilidade de que o que eu faço em cena está em cena.”

DAN STULBACH, que interpreta Ademir, um advogado corrupto, em Quem Ama Cuida, da Globo (leia na pág. 80)

“Sou fominha. Não cabe numa vida tudo o que eu queria fazer.”

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REGINA CASÉ, em cartaz com a peça Viva! Vida!, em São Paulo

“Fui escrava do meu pai.”

BRITNEY SPEARS, ao desabafar sobre os quinze anos em que viveu sob a tutela judicial paterna

“Ele leva a trapaça a um nível totalmente novo.”

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ELON MUSK, ironizando o CEO da OpenAI, Sam Altman, depois de a Apple abrir um processo judicial contra a criadora do ChatGPT sob a acusação de roubo de segredos industriais

“Algumas crianças conversam mais com inteligência artificial do que com seus pais, professores ou amigos humanos. É o maior experimento psicológico e social da história.”

YUVAL NOAH HARARI, filósofo e escritor israelense, autor de Sapiens

Publicado em VEJA de 17 de julho de 2026, edição nº 3004