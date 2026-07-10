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Veja Essa: Millie Bobby Brown, Kylian Mbappé e Serena Williams

As frases que marcaram a semana

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 jul 2026, 06h00 | Atualizado em 10 jul 2026, 13h15
Millie Bobby Brown
Millie Bobby Brown (@milliebobbybrown/Instagram)
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“Não me subestimo mais.”
Millie Bobby Brown, a eterna Eleven de Stranger Things, falando sobre sua mais nova aventura na pele de Enola Holmes, a irmã caçula de Sherlock. Aos 22 anos, a atriz já concilia a carreira com a maternidade

“Podemos ser a última geração capaz de definir os termos nos quais os seres humanos e as máquinas coexistem.”
António Guterres, secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), sobre a necessidade de definir regras mais assertivas para as ferramentas de inteligência artificial

“Eu nunca deixarei que pessoas como ela tenham a liberdade de propagar seu ódio e racismo.”

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Kylian Mbappé, um dos artilheiros da Copa do Mundo, ao revidar comentários da senadora paraguaia Celeste Amarilla depois de o país dela ser desclassificado pela seleção francesa

“Quem é você para tentar me humilhar ou me desprezar se nem sequer me conhece? Violência de gênero pura e dura. Retrate-se comigo.”
Celeste Amarilla, senadora paraguaia, redobrando seu ataque ao craque francês

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“Beije em todas as chances que tiver. Todos os dias.”
Adam Sandler, ator, ao celebrar o casamento da cantora Taylor Swift com o jogador de futebol americano Travis Kelce no imponente Madison Square Garden, em Nova York

Benjamin Netanyahu
Benjamin Netanyahu (Ronen Zvulun/EPA/EFE)
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“Ele faz o que é bom para os Estados Unidos. Eu faço o que é bom para Israel. Em 99% das vezes, estamos em sintonia.”
Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, ao comentar as eventuais desavenças com Donald Trump no modo de lidar com os conflitos no Oriente Médio

“Aos 12 anos, comecei a trabalhar para ajudar minha mãe. Fui ajudante de açougueiro, distribuí jornais e tive outros bicos. Ganhava quase 30 dólares por semana.”

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Gene Simmons, o icônico vocalista e baixista da banda Kiss, em depoimento emocionado sobre sua origem ao The Wall Street Journal

“Se é uma questão de energia, nós a temos.”
Keith Richards, guitarrista dos Rolling Stones, na ativa aos 82 anos — e com direito a novo álbum na praça

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“Estou de coração partido por ter de desistir.”
Serena Williams, ex-tenista número 1 do mundo, depois de anunciar que estará fora do torneio de duplas de Wimbledon ao lado da irmã, Venus, devido a lesões no joelho

Publicado em VEJA de 10 de julho de 2026, edição nº 3003

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