Veja Essa: Emmanuel Macron, Vladimir Putin e Flávio Bolsonaro

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De crises climáticas e desafios de guerra com Macron e Putin, a acenos políticos futuros entre Bolsonaro e Milei. No entretenimento, Kristen Stewart e Wagner Moura em um ‘pesadelo magnífico’, a reação de Fagundes sobre o filho, a autoestima de Ana Maria Braga e a possível despedida de Galvão. Um panorama de falas marcantes desta semana.

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“A maior parte de nosso trabalho foi feita, mas não se pode adaptá-lo assim a um pico de temperatura que é sem precedentes na Europa e que nunca teve equivalente em nossa história.”

Emmanuel Macron, presidente da França, em reação às críticas a seu governo durante a gestão da maior onda de calor já vivenciada no país

“Sim, nós enxergamos os problemas.”

Vladimir Putin, presidente da Rússia, admitindo que a invasão da Ucrânia impõe novos desafios e já cobra um preço salgado para sua nação

“A partir de 2027, o Brasil voltará a ser mais irmão do que nunca da Argentina e de todos os nossos vizinhos. E será também, com orgulho, irmão de Israel.”

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Flávio Bolsonaro, pré-candidato à Presidência, já acenando para futuros aliados em evento organizado por grupos conservadores em Buenos Aires

“A onda azul está chegando ao Brasil.”

Javier Milei, presidente da Argentina, após se encontrar com Flávio Bolsonaro em Buenos Aires

“Começamos com o roteiro, mas tudo acabou se transformando em uma criação viva, alimentada pelas sensibilidades de cada um. Fizemos juntos uma espécie de pesadelo magnífico.”

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Kristen Stewart, atriz americana, sobre a experiência de atuar ao lado do brasileiro Wagner Moura no filme Flesh of the Gods

“Resolvemos em dois minutos de conversa. Quero que seja feliz nas opções dele.”

Antonio Fagundes, ator, sobre como reagiu ao saber que o filho e também ator Bruno Fagundes é gay

“Me acho linda, me acho gostosa.”

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Ana Maria Braga, apresentadora de TV, sem perder o vigor e a autoestima do alto de seus 77 anos

“A idade não vai permitir.”

Galvão Bueno, narrador veterano, antecipando possível aposentadoria, desta vez definitiva, ao menos na transmissão dos jogos ao vivo

“Eles se formam em academia de primeiro nível na Europa. Nós viemos da terra colorada, jogando descalços nessa terra, com o sacrifício dos pais para levar as crianças para treinar.”

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Gustavo Alfaro, técnico do Paraguai, após eliminar a Alemanha e passar às oitavas de final da Copa do Mundo

“Entendo por que algumas pessoas acham que sou uma megera.”

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Aryna Sabalenka, tenista bielorrussa número 1 do mundo, a respeito dos estridentes gritos durante as partidas e a pose que lhe dá ares de antipática nas quadras

Publicado em VEJA de 3 de julho de 2026, edição nº 3002