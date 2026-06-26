Veja Essa: Volodymyr Zelensky, Donald Trump e Virginia Fonseca

“Nossa resposta será mais forte a cada dia. Os russos precisam sentir a guerra voltando para a Rússia.”

Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, sobre os ataques com novos drones de longo alcance no país de Vladimir Putin

“Em dez anos, a inteligência artificial fará com que os humanos sejam desnecessários para a maioria das coisas.”

Bill Gates, bilionário e criador da Microsoft, em um debate público em Harvard

“Perguntei se poderíamos jogar com três goleiros, mas disseram que não.”

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Graham Arnold, técnico da seleção do Iraque, antes de seu time levar uma goleada de 3 a 0 da empoderada França na Copa do Mundo, na segunda-feira 22

“Minha popularidade não é da sua conta. Sugiro que você se concentre na sua.”

Giorgia Meloni, primeira-ministra italiana, ao responder à afirmação de Donald Trump de que ela teria implorado por uma foto com ele na reunião do G7 por estar em baixa em seu país

“Eu sou o chefe.”

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Donald Trump, presidente americano, durante reunião com países aliados na mesma cúpula do G7

“Foi muito do nada. Eu comecei a falar que não queria. E comecei a me culpar, a me cobrar por estar sentindo isso.”

Virginia Fonseca, influenciadora digital, ao revelar que teve depressão ao se descobrir grávida da primeira filha, Maria Alice, hoje com 5 anos

“Só nós entendemos realmente como é viver esta vida que vivemos.”

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Tom Holland, ator britânico, sobre a vida conjunta com a incensada Zendaya

“Ela parou no meio da tomada e disse: ‘Ah, pare de atuar’. Eu fiquei tipo: ‘Você quer dizer profissionalmente?’.”

Jason Bateman, ator americano, ao se lembrar do conselho que ouviu de Katharine Hepburn (1907-2003) quando, no início de carreira, ele teve de chorar numa cena feita ao lado da diva de Hollywood

“Cada filme é uma experiência profunda de sucesso e fracasso.”

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Tom Hanks, astro do cinema, ao revelar numa entrevista que algumas cenas lhe causam tanto desconforto que ele prefere sair da sala quando elas são exibidas

“Bebê, eu sou sua.”

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Anne Hathaway, atriz americana, ao anunciar sua terceira gravidez, aos 43 anos, após ter disfarçado a barriguinha (muito bem, aliás) durante a divulgação dos filmes O Diabo Veste Prada 2 e Mother Mary

Publicado em VEJA de 26 de junho de 2026, edição nº 3001