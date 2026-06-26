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Veja Essa: Volodymyr Zelensky, Donald Trump e Virginia Fonseca

As frases que marcaram a semana

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 26 jun 2026, 06h00 | Atualizado em 26 jun 2026, 10h42
Volodymyr Zelensky
Volodymyr Zelensky (Viktor Kovalchuk/Global Images Ukraine/Getty Images)
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“Nossa resposta será mais forte a cada dia. Os russos precisam sentir a guerra voltando para a Rússia.”
Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, sobre os ataques com novos drones de longo alcance no país de Vladimir Putin

“Em dez anos, a inteligência artificial fará com que os humanos sejam desnecessários para a maioria das coisas.”
Bill Gates, bilionário e criador da Microsoft, em um debate público em Harvard

“Perguntei se poderíamos jogar com três goleiros, mas disseram que não.”

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Graham Arnold, técnico da seleção do Iraque, antes de seu time levar uma goleada de 3 a 0 da empoderada França na Copa do Mundo, na segunda-feira 22

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“Minha popularidade não é da sua conta. Sugiro que você se concentre na sua.”
Giorgia Meloni, primeira-ministra italiana, ao responder à afirmação de Donald Trump de que ela teria implorado por uma foto com ele na reunião do G7 por estar em baixa em seu país

“Eu sou o chefe.”

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Donald Trump, presidente americano, durante reunião com países aliados na mesma cúpula do G7

“Foi muito do nada. Eu comecei a falar que não queria. E comecei a me culpar, a me cobrar por estar sentindo isso.”
Virginia Fonseca, influenciadora digital, ao revelar que teve depressão ao se descobrir grávida da primeira filha, Maria Alice, hoje com 5 anos

“Só nós entendemos realmente como é viver esta vida que vivemos.”

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Tom Holland, ator britânico, sobre a vida conjunta com a incensada Zendaya

“Ela parou no meio da tomada e disse: ‘Ah, pare de atuar’. Eu fiquei tipo: ‘Você quer dizer profissionalmente?’.”
Jason Bateman, ator americano, ao se lembrar do conselho que ouviu de Katharine Hepburn (1907-2003) quando, no início de carreira, ele teve de chorar numa cena feita ao lado da diva de Hollywood

“Cada filme é uma experiência profunda de sucesso e fracasso.”

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Tom Hanks, astro do cinema, ao revelar numa entrevista que algumas cenas lhe causam tanto desconforto que ele prefere sair da sala quando elas são exibidas

Anne Hathaway posa sorrindo, usando um vestido preto tomara que caia com detalhes brancos de folhagens e uma pomba, colar dourado e brincos. Ao fundo, fotógrafos e uma parede verde com folhagens
Anne Hathaway (Udo Salters/Patrick McMullan/Getty Images)

“Bebê, eu sou sua.”

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Anne Hathaway, atriz americana, ao anunciar sua terceira gravidez, aos 43 anos, após ter disfarçado a barriguinha (muito bem, aliás) durante a divulgação dos filmes O Diabo Veste Prada 2 e Mother Mary

Publicado em VEJA de 26 de junho de 2026, edição nº 3001

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