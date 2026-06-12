🔥 A Oferta 11.11 começou! Garanta o Digital Premium pelo menor preço do ano. Aproveite!
Brasil

Veja Essa: Xi Jinping, Sean Penn e Gustavo Petro

As frases que marcaram a semana

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 jun 2026, 06h00 | Atualizado em 12 jun 2026, 10h09
Xi Jinping, de terno azul, e Kim Jong Un, de terno preto, apertam as mãos em um salão com bandeiras da China e Coreia do Norte ao fundo
Xi Jinping e Kim Jong-Un (Xie Huanchi/Xinhua/AFP)
Continua após publicidade
Veja Essa: Xi Jinping, Sean Penn e Gustavo Petro Priorize VEJA no Google

“China e Coreia do Norte têm ideais e crenças compartilhados, bem como objetivos comuns.”
XI JINPING (à esq.), presidente da China, em visita oficial à Coreia do Norte, de KIM JONG-UN

“Foi sempre um desconforto para mim. É muita gente.”
SEAN PENN, falando pela primeira vez de sua ausência na cerimônia do Oscar. Ele foi escolhido como melhor ator coadjuvante pelo filme Uma Batalha Após a Outra

“Toda pessoa ferida precisa encontrar escuta sincera, acolhimento, proteção e caminhos reais para a cura.”

Siga
Continua após a publicidade

PAPA LEÃO XIV, ao defender a aproximação real da Igreja Católica de quem foi vítima de abuso sexual, inclusive — e sobretudo — por prelados

“Não consigo dormir direito; no primeiro mês e meio eu acordava às 4 da manhã, uma pressão muito grande, medo de chuva, de desabamento.”
RICARDO COUTO, governador em exercício do Rio de Janeiro

“Adoraria sair em turnê, mal posso esperar. Mas não acho que será neste ano.”

Continua após a publicidade

MICK JAGGER, vocalista dos Rolling Stones, que fará 83 anos em 26 de julho. Duas semanas antes, a banda britânica lançará o álbum Foreign Tongues

“Tenho duas certezas: a primeira é que você vai voltar melhor e ainda mais forte, porque sei o quanto você é dedicado, esforçado e tem sede de vencer. E a segunda é que você sempre terá a mim e a nossa filha! Vamos sorrir juntos, chorar juntos e vencer todas as dificuldades juntos.”
AMANDA MARTINS FRANÇA, namorada do lateral direito Wesley, cortado da seleção brasileira por causa de uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda

“Em um mundo que se simplifica cada vez mais, a arte nos ajuda a recuperar a profundidade.”

Continua após a publicidade

ANTONIO BANDERAS, o mais celebrado ator espanhol

“Estou desabrochando para me tornar a mulher que sempre esperei que pudesse ser.”
GABRIELA LORAN, atriz, a Viviane da novela Três Graças

“James, você me saudou por protocolo, e eu não gosto de protocolo. E, sim, você já conhece minha filha, porque eu a apresentei a você quando era prefeito de Bogotá. Lamento que a tenha esquecido, porque ela o adorava.”

Continua após a publicidade

GUSTAVO PETRO, presidente da Colômbia, ao criticar nas redes sociais a postura do meio-campista James Rodríguez, da seleção colombiana, que numa cerimônia oficial não cumprimentou a moça, Antonella, de 17 anos

Flor Gil
Flor Gil (@florgildemasi @donaisaa/Instagram)

“Livre pra ser quem eu sou desde que me entendo por gente e é sempre bom lembrar: happy pride month.”

Continua após a publicidade

FLOR GIL, neta de Gilberto Gil, que nunca escondeu sua orientação sexual

Publicado em VEJA de 12 de junho de 2026, edição nº 2999

Publicidade
TAGS:
Revista
VEJA
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Veja

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).