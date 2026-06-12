Veja Essa: Xi Jinping, Sean Penn e Gustavo Petro

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Esta semana, líderes como Xi Jinping e Kim Jong-un reafirmam laços, enquanto Sean Penn revela desconforto com o Oscar. O Papa Leão XIV defende vítimas de abuso, e Ricardo Couto, governador do RJ, expressa temor. Mick Jagger projeta turnê e celebridades como Antonio Banderas e Flor Gil compartilham reflexões pessoais.

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“China e Coreia do Norte têm ideais e crenças compartilhados, bem como objetivos comuns.”

XI JINPING (à esq.), presidente da China, em visita oficial à Coreia do Norte, de KIM JONG-UN

“Foi sempre um desconforto para mim. É muita gente.”

SEAN PENN, falando pela primeira vez de sua ausência na cerimônia do Oscar. Ele foi escolhido como melhor ator coadjuvante pelo filme Uma Batalha Após a Outra

“Toda pessoa ferida precisa encontrar escuta sincera, acolhimento, proteção e caminhos reais para a cura.”

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PAPA LEÃO XIV, ao defender a aproximação real da Igreja Católica de quem foi vítima de abuso sexual, inclusive — e sobretudo — por prelados

“Não consigo dormir direito; no primeiro mês e meio eu acordava às 4 da manhã, uma pressão muito grande, medo de chuva, de desabamento.”

RICARDO COUTO, governador em exercício do Rio de Janeiro

“Adoraria sair em turnê, mal posso esperar. Mas não acho que será neste ano.”

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MICK JAGGER, vocalista dos Rolling Stones, que fará 83 anos em 26 de julho. Duas semanas antes, a banda britânica lançará o álbum Foreign Tongues

“Tenho duas certezas: a primeira é que você vai voltar melhor e ainda mais forte, porque sei o quanto você é dedicado, esforçado e tem sede de vencer. E a segunda é que você sempre terá a mim e a nossa filha! Vamos sorrir juntos, chorar juntos e vencer todas as dificuldades juntos.”

AMANDA MARTINS FRANÇA, namorada do lateral direito Wesley, cortado da seleção brasileira por causa de uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda

“Em um mundo que se simplifica cada vez mais, a arte nos ajuda a recuperar a profundidade.”

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ANTONIO BANDERAS, o mais celebrado ator espanhol

“Estou desabrochando para me tornar a mulher que sempre esperei que pudesse ser.”

GABRIELA LORAN, atriz, a Viviane da novela Três Graças

“James, você me saudou por protocolo, e eu não gosto de protocolo. E, sim, você já conhece minha filha, porque eu a apresentei a você quando era prefeito de Bogotá. Lamento que a tenha esquecido, porque ela o adorava.”

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GUSTAVO PETRO, presidente da Colômbia, ao criticar nas redes sociais a postura do meio-campista James Rodríguez, da seleção colombiana, que numa cerimônia oficial não cumprimentou a moça, Antonella, de 17 anos

“Livre pra ser quem eu sou desde que me entendo por gente e é sempre bom lembrar: happy pride month.”

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FLOR GIL, neta de Gilberto Gil, que nunca escondeu sua orientação sexual

Publicado em VEJA de 12 de junho de 2026, edição nº 2999