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De Macron a Moraes, as vozes da semana abordam o vandalismo pós-título do PSG, a urgência em regular a IA e as redes sociais. No esporte, Djokovic elogia João Fonseca e Simone Biles revela seu cansaço. Fasano e Vanzetto trazem pitacos sobre gastronomia, enquanto Sigourney Weaver e Maria Luiza Jobim refletem sobre a cultura.

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👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

“Não queremos mais ver isso. Acabou. Estamos fartos. Acabou”

EMMANUEL MACRON, presidente da França, ao lamentar o vandalismo dos torcedores do PSG depois da conquista do bicampeonato da Champions League. Pelo menos 890 pessoas foram detidas

“Em todos os episódios anteriores de mudanças tecnológicas de grande dimensão, como as bombas nucleares, os Estados se sentavam em conjunto e redigiam tratados. Com a IA, não acontece nada. A esquerda parece que se demitiu de falar disso.”

RUI TAVARES, escritor e deputado português pelo Partido Livre

“As redes sociais não podem ser terra de ninguém.”

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ALEXANDRE DE MORAES, ministro do Supremo Tribunal Federal ao defender a regulação das postagens

“Ninguém é celebridade.”

MARIA LUIZA JOBIM, cantora, filha de Tom Jobim, que acaba de lançar um novo álbum, Rosa no Céu

“Para que emulsões, se temos dentes?”

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ROGÉRIO FASANO, restaurateur, autor do livro 55 Pitacos

“Meu plano, depois de me aposentar do tênis, é ser treinador do Fonseca. Mas vai custar muito caro.”

NOVAK DJOKOVIC, depois de perder para o brasileiro João Fonseca por 3 a 2, em uma espetacular virada, no torneio de Roland Garros, em Paris

“É uma coisa muito absurda, assustadora, triste. Tem gente que chega num carrão, pede um vinho caro e enfia quatro talheres de prata na bolsa.”

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RENATA VANZETTO, chef e restauratrice

“Quando comecei a fazer filmes, o único público-alvo com que os estúdios se preocupavam eram garotos de 18 a 21 anos. No máximo, 25. As mulheres não tinham importância.”

SIGOURNEY WEAVER, atriz, estrela de Alien — O Oitavo Passageiro, de 1979, que atua em O Mandaloriano e Grogu, em cartaz

“Eu lia aqueles romances masculinos e pensava: ‘esses homens devem feder muito, porque nunca lavam a roupa’.”

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PILAR QUINTANA, escritora colombiana, autora de Noite Negra

“Odeio fazer exercício. Acho que depois de tantos anos mereço um descanso.”

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SIMONE BILES, a campeoníssima ginasta olímpica, dando um tempo na carreira

Publicado em VEJA de 5 de junho de 2026, edição nº 2998