Veja Essa: Fernanda Torres, Michel Temer e Tarcísio de Freitas

“Se tudo der errado, já posso tentar a vida de aeromoça.”

FERNANDA TORRES, brincando com o vaivém entre o Rio e Los Angeles para divulgar Ainda Estou Aqui. Na segunda-feira 9, ela foi indicada ao Globo de Ouro de melhor atriz. O longa de Walter Salles está entre os candidatos a melhor filme estrangeiro

“Esse é um bom dia para o Mercosul, a Europa e um momento histórico para o nosso futuro compartilhado.”

URSULA VON DER LEYEN, presidente da Comissão Europeia, ao anunciar o acordo entre a União Europeia e o Mercosul após 25 anos de negociações. O mercado comum a ser criado será o maior do planeta, envolvendo mais de 700 milhões de pessoas e um PIB somado de 22 trilhões de dólares

“A investigação tem que ser feita. Houve, por tudo o que se sabe, por tudo o que a Polícia Federal já levantou, indícios fortíssimos. (…) Se o ex-presidente sabia ou não sabia, ele nega permanentemente. Eu não saberia dizer.”

MICHEL TEMER, ex-presidente, no programa Amarelas On Air, de VEJA, a respeito do envolvimento de Jair Bolsonaro com a tentativa de golpe de 8 de janeiro de 2023

“Trump dará dor de cabeça, mas o Brasil não perde tanto.”

RUBENS RICUPERO, diplomata

“Eu era uma pessoa que estava completamente errada nessa questão.”

TARCÍSIO DE FREITAS, governador de São Paulo, ao finalmente admitir o uso das câmeras corporais em policiais

“Fiquei sem chão.”

DOM JAIME SPENGLER, arcebispo de Porto Alegre, ao ser nomeado cardeal pelo papa Francisco

“Bebia para não pensar em m…”

ADRIANO, ex-jogador do Flamengo, Inter de Milão, Corinthians e da seleção brasileira

“Tenho o nariz grande. No início da carreira, ouvi de uma produtora de elenco que se eu operasse seria a próxima protagonista de Malhação.”

JULIA STOCKLER, atriz

“Meu axé está em Salvador.”

WAGNER MOURA, que pretende voltar para a Bahia, onde nasceu, depois de sete anos vivendo em Los Angeles

“A melhor sensação da vida. Tanta adrenalina.”

GABRIEL BORTOLETO, piloto brasileiro, ao vencer o título da Fórmula 2. Em 2025, ele estará na F1 pela equipe Sauber

“Onde as multidões foram tão generosas, tão acolhedoras, tão calorosas? Onde elas sabiam cada palavra das minhas canções?”

TAYLOR SWIFT, ao finalizar em Vancouver, no Canadá, a bilionária The Eras Tour, iniciada em março de 2023

