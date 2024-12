Veja Essa: Joe Biden, Rubens Ometto e John Textor

“Nenhuma pessoa razoável que analise os fatos dos casos Hunter pode chegar a qualquer outra conclusão além de que ele foi alvo apenas porque é meu filho.”

JOE BIDEN, ao assinar um indulto presidencial para Hunter Biden (à dir.), condenado em processo federal por mentir sobre o uso de drogas para comprar uma arma

“Estamos, desculpe o francês, estamos ferrados.”

RUBENS OMETTO, CEO do grupo Cosan, em conversa com o futuro presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, a respeito da política econômica do governo

“O sonho não cabem numa vida. Você parte e ele continua com as novas gerações.”

LUIZA ERUNDINA, deputada federal pelo PSOL, ao completar 90 anos

“Talvez tenhamos uma chance de superar o Real Madrid. Se tivermos, nossos meninos estarão prontos.”

JOHN TEXTOR, dono da SAF do Botafogo, depois de o time alvinegro conquistar a Taça Libertadores a caminho do Mundial de Clubes

“Deterioração do estado mental ou intelectual de uma pessoa, especialmente a partir do consumo excessivo de material on-line trivial ou que não apresenta desafio ao internauta.”

VERBETE DO DICIONÁRIO OXFORD, ao definir a palavra do ano, a novíssima expressão “brain rot” (cérebro podre)

“Nunca fui muito chegada ao sexo. Tem outras coisas mais divertidas para fazer.”

ANGELA RO RO, cantora e compositora

“Há um enigma sobre os 40 anos. Quando criança, parecia algo distante, quase impossível de imaginar. Agora, ao chegar lá, percebo que me sinto igual, mas com menos preocupação sobre o que pensam de mim.”

SCARLETT JOHANSSON, atriz

“Sinto muita falta de trabalhar. Tenho ciúmes de remakes. Não quero que mexam nos meus trabalhos. Quero que as coisas fiquem comigo.”

JOANA FOMM, atriz, 85 anos

“A PEC da Segurança Pública não é uma proposta de governo, é uma proposta de Estado.”

MANOEL CARLOS DE ALMEIDA NETO, secretário-executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública

“Interpretar Maria Callas era a terapia de que eu precisava.”

ANGELINA JOLIE, que faz a diva da ópera em filme dirigido por Pablo Larraín

Publicado em VEJA de 6 de dezembro de 2024, edição nº 2922

