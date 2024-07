Veja Essa: Javier Milei, Fernando Haddad e Felipe Neto

“Tenho grande admiração pela série Zorro. Ele é um herói anarcocapitalista que muitas vezes é injustamente demonizado pela mídia. Se os meios de comunicação estivessem nas mãos do Capitão Monastério, Zorro seria retratado como um criminoso terrível.”

Javier Milei, presidente da Argentina, ao lembrar o personagem mascarado e seu principal antagonista, símbolo da autoridade repressiva. Ninguém entendeu nada

“Vamos lutar para que o Senado volte atrás com o imposto seletivo sobre armas.”

Fernando Haddad, ministro da Fazenda, sobre a principal derrota do governo Lula na votação da reforma tributária. A sobretaxa da indústria de armamentos foi retirada pelo PL do ex-presidente Jair Bolsonaro

“Não se deve demonizar o debate, nem de quem é contra nem de quem é a favor do aborto.”

Marina Silva, ministra do Meio Ambiente

“Há dois delírios ridículos quando o assunto é a facada de 2018. O primeiro é de dizer que a facada foi uma armação. É uma estupidez. (…) Já o segundo delírio é querer atribuir Adélio Bispo (autor da facada) a qualquer lado político ou a mando de alguém. (…) Estas são as verdades. Doa a quem doer. Sinto muito se elas prejudicam sua visão conspiratória de mundo.”

Felipe Neto, influenciador digital, em raro comentário sensato

“Aquelas pessoas que a gente viu ali, a grande maioria (são pessoas) humildes, ambulantes, aposentados. Elas cometeram um erro gravíssimo, têm que pagar por isso, mas eu acho que está muito distante de a gente poder dizer que aquelas pessoas tinham a intenção de dar um golpe de Estado.”

Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo, apoiado por Bolsonaro e seus aliados, ao minimizar os ataques golpistas do 8 de Janeiro

“Adoramos rir. É uma qualidade muito atraente quando alguém é engraçado. Tive um namorado que ficou bravo comigo por não rir de suas piadas. Ele estava tipo… ‘Você nunca ri das minhas piadas’. Aí eu disse: ‘Estou rindo por dentro’.”

Scarlett Johansson, atriz, casada com o humorista Colin Jost, do elenco do lendário programa americano Saturday Night Live

“O Palmeiras não é uma equipe de índios.”

Abel Ferreira, treinador do clube paulista, ao elogiar a organização do time. Em digno gesto, ele depois pediria desculpa pelo uso da expressão preconceituosa

“Você pode escolher se concentrar no que importa.”

Daniel Goleman, psicólogo americano, o pai da chamada “inteligência emocional”

“É tudo uma coincidência muito grande. Poderia ter sido qualquer garoto do Barcelona, mas fui eu.”

Lamine Yamal, craque espanhol de 17 anos, fotografado para uma reportagem ao lado de Messi quando ainda era bebê. A Espanha de Yamal ganhou a Eurocopa no domingo 14. A Argentina de Messi levou a Copa América

“Não é fácil acompanhar os brasileiros nos exercícios.”

Ryan Reynolds, ator americano que esteve no Brasil para o lançamento do filme Deadpool & Wolverine, depois de malhar na academia de um hotel em Ipanema, no Rio

Publicado em VEJA de 19 de julho de 2024, edição nº 2902