Veja Essa: Pabllo Vittar, Cármen Lúcia e Neymar

“A gente não pode ter medo.”

PABLLO VITTAR, cantora, na Parada do Orgulho LGBT+ de São Paulo

“Vossa Excelência foi a pessoa certa, no lugar certo, na hora certa.”

CÁRMEN LÚCIA, ministra do STF, discursando na última sessão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) presidida por Alexandre de Moraes

“Como consegue fazer tanta m*rda, ser tão mau-caráter?”

LUANA PIOVANI, ao comentar a postura de Neymar em defesa de um loteamento imobiliário no litoral nordestino

“Quer vir falar do meu caráter? Tu nem me conhece. (…) Toma vergonha na cara. Tem mais de 50 anos e quer vir lacrar na internet?”

NEYMAR, esquentando o ridículo bate-boca

“É compreensível, neste momento, essa polarização política do Brasil. Em vez de o presidente Lula se preocupar em governar, ele se preocupou em continuar esse enfrentamento.”

RONALDO CAIADO, governador de Goiás, no programa Os Três Poderes, no site de VEJA

“O PT passa por uma crise de envelhecimento e tem uma crise de renovação.”

RICARDO BERZOINI, ex-ministro de Lula e Dilma

“Se quem entrar (na chefia do BC) se meter a besta, vai ser um grande fiasco político.”

ARMINIO FRAGA, economista, na defesa de um Banco Central independente do governo

“Acho que talvez esse seja o futuro.”

LUCIANA GIMENEZ, apresentadora de TV, instada a comentar os relacionamentos ditos abertos

“Um sonho que se tornou realidade. Hala, Madrid.”

MBAPPÉ, atacante de futebol francês, ex-PSG, ao anunciar em suas redes sociais o contrato com o Real Madrid, da Espanha, quinze vezes campeão da Champions League

“Putin precisa de sangue, como se fosse uma droga. Ele nunca deixará de buscá-lo.”

GARRY KASPAROV, ex-campeão mundial de xadrez, uma das mais reconhecidas vozes de oposição ao neoczar da Rússia

“Você é estúpido? Não seja tão ridículo. Se você não tem nada de bom para dizer, cale a boca, certo?”

ADELE, cantora britânica, ao reprimir um ataque homofóbico vindo de um homem na plateia e seu show em Las Vegas

“Descobriram agora que o negro é capaz, é talentoso e é bonito.”

DJAVAN, vítima de racismo na juventude, antes da fama

Publicado em VEJA de 7 de junho de 2024, edição nº 2896