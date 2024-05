Veja Essa: Giorgia Meloni, Campos Neto e Aécio Neves

“Faço isso porque quero perguntar aos italianos se estão satisfeitos com o trabalho que estamos fazendo na Itália e na Europa.”

GIORGIA MELONI, primeira-ministra da Itália, que anunciou sua candidatura a deputada pelo Parlamento europeu, em pleito que acontecerá em junho

“Emmanuel, não podemos acreditar nisso, em fingir que haverá algum tipo de cessar-fogo. Em primeiro lugar, nós não confiamos em Putin. Em segundo, ele não vai retirar suas tropas.”

VOLODYMYR ZELENSKY, presidente da Ucrânia, ao revelar a negativa dada ao presidente da França, Macron, que sugeriu uma trégua durante a Olimpíada de Paris

“Em nenhum momento passou pela minha cabeça ligar para o ministro Paulo Guedes para falar que eu achava que o guidance ia mudar para A, B ou C. Nunca fiz isso no governo anterior e com certeza não planejo fazer neste.”

ROBERTO CAMPOS NETO, presidente do Banco Central, garantindo nunca ter avisado aos governos sobre mudança de orientação em relação aos juros, já que o BC é autônomo

“É uma crise humanitária em Gaza, é por isso que eu pedi um cessar-fogo imediato.”

JOE BIDEN, presidente dos Estados Unidos

“Tudo o que nós não precisávamos nesse momento é de um gesto que, na prática, politiza algo que deveria estar sendo construído com generosidade, harmonia e desprendimento.”

AÉCIO NEVES, deputado federal pelo PSDB-MG, em torno da nomeação de Paulo Pimenta para coordenar o socorro ao Rio Grande do Sul, em entrevista ao programa Três Poderes, de VEJA

“Livrai-nos de todo o mal.”

MICHELLE BOLSONARO, ex-primeira-dama, ao criticar uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF, que liberou um método de aborto — para casos muito específicos e autorizados pela Justiça — que tinha sido proibido pelo Conselho Federal de Medicina (CFM)

“É impossível fazer comédia e atender a todas as pautas.”

MARCELO MÉDICI, humorista

“Tal como Capitu… Olhos de cigana, oblíqua, dissimulada.”

MELL MUZZILLO, atriz, a Ritinha da novela Renascer, em suas redes sociais

“Não é banal ser filho do Caetano e sobrinho da Bethânia.”

MORENO VELOSO, cantor e compositor de carreira consolidada

“É bom. Normalmente fazem quando o cara morre. Vão fazer em vida, né?”

CÁSSIO, ex-goleiro do Corinthians, na cerimônia de despedida em que foi anunciada a construção de um busto na sede do clube, em São Paulo

“Acho que foi uma das emoções mais fortes que senti, apesar de estar sozinho na pista e nem mesmo correndo. Foi incrível.”

SEBASTIAN VETTEL, ex-piloto alemão de F1, ao dar uma volta no circuito de Ímola com a McLaren MP4/8 dirigida por Ayrton Senna. O gesto foi uma homenagem ao brasileiro, que morreu há trinta anos

“Estou chocada.”

SCARLETT JOHANSSON, atriz, ao exigir explicações sobre o uso de sua voz — como no filme Ela — pelo ChatGPT (leia na pág. 50)

Publicado em VEJA de 24 de maio de 2024, edição nº 2894