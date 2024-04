Veja Essa: Pepe Mujica, Eduardo Paes e Wilma Petrillo

“Rio quando dizem que sou marxista. Não sou marxista, sou estoico.”

PEPE MUJICA, ex-presidente do Uruguai

“Precisamos fazer escolhas. Ou é Sócrates ou é Neymar. Ou é democracia ou é ditadura. Ou é amor ou é ódio.”

KARIM BOUAMRANE, prefeito da cidade de Saint-Ouen, próximo a Paris, que inaugurou uma rua com o nome de Sócrates, o jogador brasileiro que morreu em 2011

“Foi um erro colocar no governo.”

EDUARDO PAES, prefeito do Rio de Janeiro, reagindo à prisão de Chiquinho Brazão, acusado de ser mandante do assassinato de Marielle Franco e que foi secretário especial de Ação Comunitária de Paes

“Nada de governo.”

AILTON KRENAK, o primeiro indígena a ser eleito para uma cadeira da Academia Brasileira de Letras (ABL), ao ressaltar que o fardão que usaria na posse, em 5 de abril, foi bancado por amigos

“Manter a memória e a verdade histórica sobre o golpe militar que ocorreu no Brasil há sessenta anos, em 31 de março de 1964, é crucial para assegurar que essa tragédia não se repita, como quase ocorreu recentemente, em 8 de janeiro de 2023.”

DILMA ROUSSEFF, ex-presidente da República. O presidente Lula ordenou silêncio oficial em torno do tema, para não incomodar os militares

Continua após a publicidade

“Falar do golpe é remoer o passado, mas do Holocausto, não?”

ENEÁ DE STUTZ E ALMEIDA, presidente da Comissão de Anistia do Ministério dos Direitos Humanos, criticando a mudez seletiva de Lula

“O Estado de direito foi destroçado pelo uso ilegítimo da força. São páginas, em certa medida, superadas pela história. Contudo, ainda subsistem ecos desse passado que teima em não passar, o que prova que não é tão passado assim.”

FLÁVIO DINO, ministro do STF, dando seu voto contra a tese de que as Forças Armadas são “o poder moderador”

“Estava na lama.”

SHAKIRA, ao lançar seu novo álbum, Las Mujeres Ya No Lloran. Há dois anos, ela se separou do ex-jogador de futebol Gerard Piqué, que a traiu, e trocou Barcelona por Miami, com os dois filhos

Continua após a publicidade

“Estou do outro lado da montanha, é claro. Eu não tenho mais muito tempo.”

LEBRON JAMES, jogador de basquete do Los Angeles Lakers, de 39 anos, aparentemente em fim de carreira, mas ainda voando alto

“Eu não sei do que ele está desconfiando, se ele acha que eu matei a mãe dele? Que eu matei Gal?”

WILMA PETRILLO, viúva da cantora, que morreu em 2022. O filho de Gal, Gabriel, de 18 anos, pede a exumação do corpo

“Ariana disparada, até do sossego e da paciência será capaz.”

CAETANO VELOSO, ao celebrar o aniversário de 55 anos de Paula Lavigne, em 31 de março

“Não tem possibilidade de voltar para o armário.”

ZÉLIA DUNCAN, cantora, ao falar abertamente sobre ser uma mulher lésbica

Continua após a publicidade

Publicado em VEJA de 5 de abril de 2024, edição nº 2887