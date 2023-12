Veja Essa: Jon Fosse, Gleisi Hoffmann e Adele

“Muitos dos autores que mais admiro não têm o Nobel, como Lorca, Proust ou Kafka. O que eles têm em comum é que morreram muito jovens. Eu estou na média, 60 e tantos anos.”

JON FOSSE, poeta e escritor norueguês, 64 anos, vencedor do Nobel de Literatura de 2023. Em 10 de dezembro ele recebeu a condecoração em Estocolmo

“Adoro toda a atenção, pessoal, obrigado.”

NIKKI HALEY, ex-embaixadora americana na ONU, depois de ser massacrada por adversários políticos em um debate do Partido Republicano. Ela tem se apresentado como uma alternativa a Donald Trump para as eleições de 2024

“Se o discurso se transformar em conduta, pode ser perseguição. Depende do contexto.”

ELIZABETH MAGILL, presidente da Universidade da Pensilvânia, em audição no Congresso americano, ao relativizar o discurso negacionista em torno do Holocausto contra os judeus na II Guerra Mundial. No sábado, 9, pressionada por seus pares, ela pediria demissão do posto

“Gente, se cair a popularidade do presidente Lula, vocês não têm dúvida sobre o que o Congresso Nacional pode fazer. Fizeram com Dilma. Se acontecer qualquer problema, esse Congresso engole a gente.”

GLEISI HOFFMANN, presidente do PT

“No Campeonato Brasileiro, enquanto não subir, nós não atuaremos com a camisa 10.”

MARCELO TEIXEIRA, presidente eleito do Santos, que caiu para a série B do Campeonato Brasileiro. A ideia é aposentar o lendário número de Pelé até que a equipe volte para a elite do futebol

“São os filhos do Bolsa Família que não fez controle de natalidade.”

BETTY FARIA, atriz, 82 anos, na plataforma X, em comentário absurdo e preconceituoso a respeito dos casos de violência no Rio de Janeiro. Depois, ela pediria desculpa: “Muito errada”

“Ele me dava um valor que achava justo nos cálculos dele. Eu sempre aceitei tudo pois o amava, mas de uns tempos para cá já estava esgotada.”

SUSANA WERNER, que acaba de confirmar o divórcio de Julio Cesar, ex-goleiro da seleção brasileira. Ela o acusa de “abuso patrimonial”

“Tenho uma depressão sazonal muito forte, então o clima está bom para mim aqui. Às vezes é estranho, porque sou muito britânica.”

ADELE, cantora, que desde 2016 vive em Los Angeles, nos Estados Unidos

“Crianças, não tentem fazer isso em casa.”

JULIA ROBERTS, atriz, depois de dizer que a droga mais pesada que experimentou foram cogumelos

“Isso é realmente puritano? Não quero que meus filhos vejam isso.”

NATALIE PORTMAN, atriz. Instada a dizer que tipo de cena nunca gravaria, ela cravou: “Hum… mostrar meus seios”

Publicado em VEJA de 15 de dezembro de 2023, edição nº 2872