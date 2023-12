Veja Essa: Abel Ferreira, Jair Bolsonaro e Ludmilla

“Sou chato.”

ABEL FERREIRA, treinador do Palmeiras, campeão brasileiro de 2023, ao reclamar do gramado sintético do Allianz Parque — palco de shows como os de Taylor Swift e Paul McCartney, além de jogos de futebol

“Alckmin tem grandeza, capacidade e bom sentimento.”

JOÃO DORIA, ex-governador de São Paulo, que, depois de um período de afastamento, reconciliou-se com o vice-presidente

“Quanto à minha pessoa, não se preocupem que não pretendo ser candidato. Prefiro conservar meu título de ex-ditador.”

GETÚLIO VARGAS, em um caderno de anotações que começou a escrever em 1945, longe do poder. O documento, em poder do Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil, da FGV, foi revelado pelo repórter Oscar Pilagallo

“Imbrochável, imorrível e incomível.”

JAIR BOLSONARO, no dístico da medalha que deu a Neymar e que tem oferecido a apoiadores. As expressões grosseiras e sem graça alguma foram ditas pelo ex-presidente no infame discurso de 7 de setembro de 2022

“Nem que seja a última coisa que eu faça na minha vida, alguém tem que pagar por isso.”

LUDMILLA, cantora, ao denunciar os ataques racistas que sofre pelas redes sociais. Recentemente, o deputado estadual Thiago Gagliasso (PL-RJ) se manifestou contra a concessão da Medalha Tiradentes à artista

Continua após a publicidade

“Fui de adolescente, mocinha batalhadora traída pelo irmão, policial linha dura, influenciadora ingênua, mãe de família, garota de programa. Já peguei tirolesa, fui dublê e esbarrei num Emmy.”

PAOLLA OLIVEIRA, ao anunciar o fim do seu contrato com a Globo, depois de dezoito anos

“Venho aposentar minha aposentadoria (temporária) como noveleiro profissional, para cair na estrada por uns dias, e assistir ao show do Paul McCartney.”

MILTON NASCIMENTO, 81 anos

“Isso me incomoda faz muito tempo.”

MC BIN LADEN, cantor que há algum tempo ensaia trocar de alcunha artística. Seu nome de batismo: Jefferson Cristian dos Santos Lima

Continua após a publicidade

“Não temos um plano B.”

AMÉLIE OUDÉA-CASTÉRA, ministra dos Esportes da França, depois de um turista alemão ser morto a faca perto da Torre Eiffel, em Paris. Ela assegura que a abertura da Olimpíada de 2024 ao ar livre, em barcos que atravessarão o Rio Sena, será mantida

“Eu uivava de desespero. De saudade.”

LUCIANA GIMENEZ, apresentadora de TV, ao lembrar dos primeiros meses do filho Lucas Jagger em Nova York, onde vive desde 2018. Ele hoje tem 24 anos

Publicado em VEJA de 8 de dezembro de 2023, edição nº 2871