Veja Essa: Carlos Alcaraz, Gilmar Mendes e Rafinha Bastos

“É um sonho que se tornou realidade.”

CARLOS ALCARAZ, tenista espanhol de apenas 20 anos, ao derrotar o veterano e campeoníssimo sérvio Novak Djokovic na final do torneio de Wimbledon

“Esses dias eu vi o Dallagnol dizendo que, quando saiu da Câmara e estava no avião, começaram a chover Pix. É o novo contato com a espiritualidade, a espiritualidade do dinheiro. Certamente já pode fundar uma igreja.”

GILMAR MENDES, ministro do STF

“Eu tenho uma coisa que se chama paralisia do sono. Você acorda, ouve, enxerga tudo, mas não consegue se mexer. Tenho desde pequena. Saio do corpo. (…) É muito legal, uma viagem astral.”

CLAUDIA OHANA, atriz

“O Brasil é um país de arrependidos, que gosta do coitadismo.”

RAFINHA BASTOS, humorista que agora faz carreira nos Estados Unidos

“Espero cair morta no meio de uma música, no palco.”

DOLLY PARTON, cantora americana, 77 anos, que recusa a aposentadoria

“Sigo querendo vencer.”

LIONEL MESSI, ao ser apresentado pelo seu novo time, o Inter Miami, dos Estados Unidos

Continua após a publicidade

“Não consigo (lidar). Alguém ajude a mim e a todas nós mulheres, bom Deus.”

GWYNETH PALTROW, atriz de 50 anos, incomodada com a chegada da menopausa

“Tudo o que se imagina ser sólido é, na verdade, passageiro e efêmero.”

JOYCE CAROL OATES, escritora americana

“A fama faz você ficar paranoico.”

MICHAEL CERA, ator canadense, o Allan do filme Barbie

“Fiquei naquele apartamento por uns seis, sete meses — e ela cresceu a ponto de chegar ao tamanho de uma nota de dólar.”

SNOOP DOGG, rapper americano, que diz ter criado uma barata (sim, uma barata!) como animal de estimação

“Não costumo responder a rumores ofensivos, mas preciso fazê-lo agora. Eu não estou em negociações para um filme sobre o OceanGate e nem nunca estarei.”

JAMES CAMERON, o diretor de Titanic, negando dirigir um documentário a respeito do Titan, o submersível que implodiu com cinco pessoas a bordo a caminho dos destroços da mítica embarcação naufragrada em 1912

Publicado em VEJA de 26 de julho de 2023, edição nº 2851