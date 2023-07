Veja Essa: Daniil Medvedev, Lula e Zema

“Cada pessoa tem suas circunstâncias pessoais. A minha é clara. Quero paz.”

DANIIL MEDVEDEV, tenista russo número 3 do ranking mundial, no retorno às quadras de Wimbledon. No ano passado, o torneio barrou atletas da Rússia e Belarus por causa da invasão da Ucrânia

“Queremos fazer uma política de ganha-ganha. A gente não quer fazer uma política em que eles ganham e a gente perde.”

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA, presidente, empossado na liderança rotatória do Mercosul, referindo-se às exigências comerciais “inaceitáveis” feitas por países europeus

“Fomos os primeiros a afirmar que, quanto mais complexa se torna a civilização, mais se deve restringir a liberdade do indivíduo. Benito Mussolini.”

ROMEU ZEMA, governador de Minas, em publicação nas redes sociais após Jair Bolsonaro se tornar inelegível. Diante das criticas, negou que compartilhe dos ideais fascistas

“Hoje se vê nas paradas homens e mulheres nus, com os órgãos genitais completamente expostos, dançando na frente de crianças. (…) Agora é hora de tomar as cordas de volta e dizer: pode parar, reseta. Ele (Deus) diz: se eu pudesse, matava tudo.”

ANDRÉ VALADÃO, pastor evangélico, colocando palavras falsas na boca do Altíssimo em sermão homofóbico na Flórida

“O fato de (o grupo) Wagner avançar dentro da Rússia e tomar certas regiões mostra como é fácil fazer isso. Putin não controla a situação.”

VOLODYMYR ZELENSKY, presidente da Ucrânia, fazendo pouco do poderio do inimigo invasor

“Estou em Porto Príncipe para expressar minha total solidariedade para com o povo haitiano e fazer um apelo à comunidade internacional para continuar ao lado do Haiti.”

ANTÓNIO GUTERRES, secretário-geral da ONU, em visita ao país mergulhado na pobreza e na violência das gangues

“Mandaram eu falar rápido. Não vou dedurar quem foi, mas disseram: ‘Agiliza que você fala demais’.”

PAOLLA OLIVEIRA, jurada do quadro Dança dos Famosos, do Domingão do Huck, dedurando sem dedurar a direção do programa

“Qualquer livro considerado sagrado deve ser respeitado para se respeitar aqueles que nele acreditam. Sinto raiva e nojo.”

PAPA FRANCISCO, condenando a queima do Alcorão, o livro sagrado muçulmano, em manifestação na frente de uma mesquita em Estocolmo, na Suécia

“Estou muito feliz de ir para minha sexta Copa do Mundo. (…) É algo surreal.”

MARTA, veterana da seleção feminina de futebol

“Eu realizei meu sonho. Foi um momento mágico. Muito obrigada!”

MARIA RITA, cantora, sobre seu dueto digital com a mãe, Elis Regina (1945-1982), em comercial da Volkswagen

“Queria ter tempo para beijar essas bocas todas que vocês acham que eu estou beijando e estão problematizando.”

BRUNA MARQUEZINE, atriz, em momento de estar desabafando

Publicado em VEJA de 12 de julho de 2023, edição nº 2849